Graf dňa: Zlato rastie nad 4 000 USD po krachu – čo predpovedá Goldman Sachs? (30.06.2026)

Hoci zlato od konca januára stratilo takmer 30 % a od vypuknutia konfliktu s Iránom jeho pokles dosiahol približne 24 %, Goldman Sachs sa domnieva, že dlhodobý rastový trend zostáva nenarušený. Podľa analytikov banky súčasná korekcia vyplýva predovšetkým z očakávaní prísnejšej politiky Fedu, avšak fundamentálne argumenty v prospech rastu cien zlata zostávajú silné.
Kľúčové informácie
- Goldman Sachs potvrdil prognózu počítajúcu s rastom ceny zlata na 4 900 USD za uncu do konca roka 2026, pričom poukázal na pretrvávajúce štrukturálne a cyklické faktory podporujúce trh.
- Podľa analytikov zostáva najdôležitejším dlhodobým motorom nákup centrálnych bánk, najmä z rozvíjajúcich sa trhov. Proces diverzifikácie rezerv sa zrýchlil po zmrazení ruských aktív v roku 2022 a naďalej predstavuje silný zdroj dopytu.
- Goldman Sachs upozorňuje na najnovší prieskum World Gold Council, podľa ktorého 45 % centrálnych bánk plánuje zvýšiť zlaté rezervy v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Ide o najvyšší podiel v histórii tohto prieskumu.
- V krátkodobom horizonte však zlato zaťažuje jastrabejšia rétorika Federálneho rezervného systému. Trh opäť začal zahrňovať do cien možnosť zvyšovania úrokových sadzieb v USA, čo obmedzuje prílev kapitálu do zlatom krytých ETF fondov.
- Vyššie výnosy dlhopisov spolu s pretrvávajúcimi vysokými inflačnými očakávaniami zvyšujú atraktivitu aktív generujúcich príjem, v dôsledku čoho časť kapitálu odteká z trhu drahých kovov.
- Goldman Sachs však nezdieľa presvedčenie trhu o ďalšom sprísňovaní menovej politiky. Ekonómovia banky očakávajú, že Fed ponechá úrokové sadzby v tomto roku bez zmeny a cyklus znižovania sadzieb začne až v druhej polovici budúceho roka.
- Takýto scenár by mal postupne zlepšovať pozicionovanie zlatých ETF fondov, ktoré historicky výrazne reagujú na výhľad klesajúcich reálnych úrokových sadzieb.
- V strednodobom a dlhodobom horizonte Goldman Sachs naďalej vidí prevahu rizík priaznivých pre rast cien zlata. Okrem nákupov centrálnych bánk banka poukazuje aj na rastúce obavy o fiškálnu stabilitu vyspelých ekonomík, ktoré môžu zvyšovať záujem súkromných investorov o drahé kovy.
Goldman Sachs sa domnieva, že súčasná slabosť zlata vyplýva predovšetkým z prechodných makroekonomických faktorov. Ak sa Fed ukáže ako menej jastrabí, než trh v súčasnosti predpokladá, a centrálne banky si udržia vysoké tempo nákupov, ceny drahého kovu by sa mohli vrátiť na dlhodobý rastový trend. Z toho vyplýva, že kľúčovými pre ďalšiu dynamiku môžu byť ceny ropy a inflačné údaje. Kľúčový odpor sa nachádza v blízkosti 4 400 USD za uncu, kde sledujeme 200-denný exponenciálny kĺzavý priemer EMA200 (červená línia). Priemery EMA50 a EMA200 smerujú k medvedziemu prekríženiu vo formácii „kríža smrti" – pokiaľ dôjde k ich prekríženiu, bude to prvýkrát od roku 2023. Samotné toto usporiadanie však nemá prediktívnu silu a nezriedka sa ukáže skôr ako doklad výrazného prepredania. Dôležitá podpora pre zlato sa nachádza pri 3 800 USD za uncu (cenová reakcia z roku 2025).
Zdroj: xStation5
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