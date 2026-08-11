🚨Trump tvrdí, že Hormuz je otvorený. Ropa za týždeň zdražela o 14 %🛢️📈

- Trump tvrdí, že USA majú Hormuzský prieliv pod „100-percentnou kontrolou“, reálna lodná doprava však zostáva výrazne obmedzená
- Irán podmieňuje plné otvorenie prielivu splnením viacerých požiadaviek, pričom nový spor medzi Washingtonom a Teheránom vznikol aj okolo vojnových reparácií
- Brent sa z minulotýždňových úrovní pod 80 dolármi dostal nad 89 dolárov za barel a od minulého týždňa tak zdražel o takmer 15 %
- Trump tvrdí, že USA majú Hormuzský prieliv pod „100-percentnou kontrolou“, reálna lodná doprava však zostáva výrazne obmedzená
- Irán podmieňuje plné otvorenie prielivu splnením viacerých požiadaviek, pričom nový spor medzi Washingtonom a Teheránom vznikol aj okolo vojnových reparácií
- Brent sa z minulotýždňových úrovní pod 80 dolármi dostal nad 89 dolárov za barel a od minulého týždňa tak zdražel o takmer 15 %
Napätie okolo Hormuzského prielivu opäť výrazne rozhýbalo ceny ropy. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty majú nad strategickou námornou trasou „100-percentnú kontrolu“ a americké námorníctvo ju vyčistilo od mín. Podľa Trumpa je tak prieliv otvorený. Situácia v lodnej doprave však ukazuje podstatne komplikovanejší obraz.
V pondelok prešlo Hormuzským prielivom iba šesť plavidiel. To je menej ako priemer približne 11 lodí za predchádzajúcich desať dní a výrazne pod 130 až 140 plavidlami denne pred začiatkom vojny. Vývoz ropy cez Hormuz navyše v týždni do 7. augusta klesol na približne 3 milióny barelov denne zo 4,4 milióna v predchádzajúcom týždni. Ešte začiatkom minulého týždňa pritom trhy stavili na postupné upokojenie situácie. Irán a Omán pracovali na dohode, ktorá mala vytvoriť nové koridory pre lodnú dopravu. Nádej na obnovenie prepravy stlačila Brent až pod hranicu 80 dolárov za barel. Postupne sa však ukázalo, že dohoda o lodných trasách automaticky neznamená plné otvorenie Hormuzu.
Hlavným problémom zostávajú výrazne odlišné požiadavky Washingtonu a Teheránu. Irán podmieňuje otvorenie prielivu okrem iného zrušením americkej námornej blokády a sankcií, stiahnutím amerických síl a zaplatením vojnových reparácií. Trump teraz spor ešte vyostril, keď požiadavku na reparácie obrátil a vyhlásil, že kompenzácie by mal naopak platiť Irán Spojeným štátom. Ropa preto za posledný týždeň prudko otočila smer. Brent sa z úrovní pod 80 dolármi dostal v utorok nad 89 dolárov za barel a od minulého týždňa tak zdražel o takmer 15 %. Len v pondelok si pripísal približne 5 %. Americká WTI sa v utorok dostala nad 84 dolárov za barel.
Pre ropný trh totiž nie je rozhodujúce, kto deklaruje kontrolu nad Hormuzom, ale či sa cez jednu z najdôležitejších energetických tepien sveta reálne obnoví pravidelná preprava. Kým tankerová doprava zostáva utlmená a dohoda medzi USA a Iránom je v nedohľadne, geopolitická riziková prirážka môže na cenách ropy zostať výrazná.
GRAF: Vývoj ceny ropy Brent (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
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