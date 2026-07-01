Hliník klesá na najnižšie úrovne od februára 📉

Cena hliníka klesla na najnižšiu úroveň od polovice februára, pretože komoditné trhy naďalej zaťažuje posilňujúci americký dolár. Hliník na londýnskej burze LME oslabil o 0,5 % na 3 071 USD za tonu, pričom počas obchodovania sa krátko dostal až na 3 060 USD za tonu. To bola najnižšia hodnota od 19. februára.
Pokles nadväzuje na mimoriadne slabý jún, počas ktorého hliník stratil 16 %. Išlo o najväčší mesačný prepad od roku 2008, čo poukazuje na výrazné zhoršenie sentimentu v celom segmente priemyselných kovov. Trh tak postupne odovzdáva časť predchádzajúcich ziskov, ktoré vznikli v období zvýšeného geopolitického napätia.
Dôležitým faktorom je doznievanie vojny na Blízkom východe. Hliník v predchádzajúcich mesiacoch rástol okrem iného pre obavy z výpadkov dodávok z regiónu, ktorý predstavuje takmer desatinu svetovej produkcie. Keď sa však riziko narušenia dodávok začalo znižovať, časť investorov začala vyberať zisky a trh stratil jeden z hlavných podporných impulzov.
Ďalším tlakom je silnejší americký dolár. Dolárový index rástol druhý deň po sebe a za posledné dva mesiace posilnil o 2,5 %. Pre komodity je to negatívna správa, pretože väčšina z nich sa obchoduje práve v dolároch. Silnejší dolár tak zdražuje nákupy pre zahraničných odberateľov a môže oslabovať dopyt po priemyselných kovoch.
Za posilnením dolára stojí aj očakávanie, že americká centrálna banka môže zostať prísnejšia, než trh predtým predpokladal. Jastrabí postoj Fedu podporuje americkú menu a zároveň vytvára tlak na aktíva citlivé na globálnu likviditu. Netýka sa to iba hliníka, ale aj medi, železnej rudy, zlata alebo striebra.
Slabosť bola viditeľná aj pri ďalších kovoch. Meď klesla o 0,9 % na 13 254 USD za tonu a železná ruda v Singapure oslabila o 1,6 % na 97,50 USD za tonu. To naznačuje, že nejde iba o izolovaný pohyb hliníka, ale o širší výpredaj v komoditnom sektore.
Na náladu vplýva aj presun časti čínskych investorov z komodít do akcií. Rast domáceho akciového trhu v Číne môže odvádzať kapitál od priemyselných kovov, čo ďalej oslabuje krátkodobý dopyt po komoditných kontraktoch. Pre hliník je to nepriaznivá kombinácia, pretože trh súčasne čelí silnejšiemu doláru, slabším geopolitickým rizikám aj menšiemu záujmu špekulatívneho kapitálu.
Investori zároveň sledujú situáciu okolo amerického preskúmania dovozu rafinovanej medi. Tá bola vyňatá z predchádzajúcich colných opatrení a trh teraz čaká na ďalšie kroky Washingtonu. Akékoľvek rozhodnutie v oblasti ciel môže ovplyvniť nielen meď, ale aj širšiu náladu v segmente priemyselných kovov.
Z investičného pohľadu zostáva hliník v citlivej fáze. Ak bude dolár ďalej posilňovať a geopolitické riziká budú ustupovať, tlak na cenu môže pokračovať. Naopak stabilizácia dolára alebo nové obavy o dodávky by mohli vytvoriť priestor na technické oživenie. Po júnovom prepade o 16 % však bude trh potrebovať silnejší impulz, aby sa dôvera investorov výraznejšie obnovila.
Graf hliníka (ALUMINIUM, H1)
Zdroj: xStation5
Cena hliníka pokračuje v jasne klesajúcom trende a aktuálne sa pohybuje okolo úrovne 3 041 USD za tonu. Trh zostáva pod silným predajným tlakom a zatiaľ neukazuje výraznejšie známky stabilizácie. Krátkodobý vývoj potvrdzuje, že predajcovia majú naďalej prevahu, pretože cena sa drží hlboko pod oboma sledovanými kĺzavými priemermi.
Z technického pohľadu je negatívne najmä to, že hliník zostáva pod EMA 50 na úrovni 3 138 USD aj pod SMA 100 na úrovni 3 285 USD. Tieto úrovne teraz predstavujú dôležité rezistencie, ktoré môžu brzdiť prípadný odraz. Kým sa cena nevráti aspoň nad oblasť 3 138 USD, zostáva krátkodobý výhľad skôr medvedí.
Indikátor Williams %R sa nachádza na hodnote -98,96, čo ukazuje na extrémne prepredaný trh. To môže krátkodobo zvýšiť pravdepodobnosť technického odrazu, ale samo osebe to zatiaľ neznamená zmenu trendu. Na potvrdenie silnejšieho obratu by cena musela najskôr zastaviť pokles, vytvoriť vyššie minimum a následne preraziť aspoň nad oblasť 3 138 USD.
Ak sa hliník nedokáže udržať nad súčasnou úrovňou, trh môže ďalej testovať psychologickú hranicu 3 000 USD. Jej prelomenie by technický obraz ďalej zhoršilo a mohlo by otvoriť priestor na pokračovanie poklesu. Naopak návrat nad 3 138 USD by bol prvým signálom, že predajný tlak začína slabnúť.
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