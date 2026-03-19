Hliník stratil viac než 8 % 📉

- Hliník na burze LME klesol až o 8,4 % na 3 115 USD za tonu.
- Išlo o najväčší pokles od roku 2018.
- Investori sa obávajú dosahu vojny v Iráne na globálnu ekonomiku a dopyt po kovoch.
- Výpredaj zasiahol aj meď, zlato a svetové akciové trhy.
- Hliník na burze LME klesol až o 8,4 % na 3 115 USD za tonu.
- Išlo o najväčší pokles od roku 2018.
- Investori sa obávajú dosahu vojny v Iráne na globálnu ekonomiku a dopyt po kovoch.
- Výpredaj zasiahol aj meď, zlato a svetové akciové trhy.
Cena hliníka na londýnskej burze LME zaznamenala najväčší jednodňový pokles od roku 2018, keď sa počas obchodovania prepadla až o 8,4 % na 3 115 USD za tonu. Trh tak rýchlo vymazal zisky, ktoré sa nahromadili od začiatku konfliktu s Iránom pre obavy z ohrozenia dodávok hliníka z regiónu.
Za prudkým výpredajom stojí rastúca nervozita investorov z širších dosahov vojny v Iráne na svetovú ekonomiku. Obavy z oslabenia priemyselnej aktivity a nižšieho dopytu po surovinách zasiahli celý segment priemyselných kovov. Nešlo teda len o hliník, ale o širšie prehodnotenie rizík na komoditných trhoch.
Silný výpredaj sa prejavil aj pri ďalších aktívach. Cena medi klesla o viac než 4 %, zlato stratilo viac ako 5 % a výrazne oslabovali aj globálne akciové trhy. To naznačuje, že trh sa momentálne viac sústreďuje na možné ekonomické škody než na samotné riziko výpadkov dodávok.
Vývoj ukazuje, ako rýchlo sa môže sentiment na komoditných trhoch zmeniť. Kým na začiatku konfliktu prevládali obavy z obmedzenia ponuky a ceny kovov rástli, teraz sa do popredia dostal strach z oslabenia svetového rastu. Práve táto zmena očakávaní dostala hliník pod výrazný tlak.
Graf ALUMINIUM (H1)
Cena hliníka prešla veľmi prudkým výpredajom a aktuálne sa pohybuje okolo 3 147 USD, pričom počas poklesu krátko otestovala aj oblasť 3 113 USD. Tým sa trh dostal hlboko pod oba kĺzavé priemery, pričom EMA 50 sa nachádza na 3 377 USD a SMA 100 na 3 405 USD. Takéto výrazné odchýlenie od priemerov potvrdzuje silný medvedí tlak a zhoršenie krátkodobého technického obrazu. CCI klesol približne na -351, čo signalizuje extrémne prepredaný stav a mimoriadne silné predajné momentum. Aj Momentum sa drží na hodnote okolo 92,75, teda pod neutrálnou hranicou 100, a potvrdzuje pokračujúcu prevahu predajcov. Objem obchodov sa navyše pri poslednej červenej sviečke zvýšil, čo naznačuje, že pokles bol podporený silnejšou aktivitou trhu.
Z technického pohľadu je teraz kľúčové, či sa cene podarí udržať nad zónou 3 113–3 147 USD. Táto oblasť momentálne funguje ako najbližšia podpora po prudkom prepade. Ak by došlo k jej prerazeniu, mohol by sa otvoriť priestor pre ďalšie oslabenie. Naopak v prípade krátkodobého odrazu budú prvé dôležité rezistencie ležať práve pri EMA 50 a SMA 100, teda v pásme okolo 3 377 až 3 405 USD.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.