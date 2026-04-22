Hormuz, tri napadnuté lode a Družba na ceste. Čo s ropou?🚢

- Irán napadol tri lode v Hormuzskom prielive napriek predĺženému prímeriu
- Trump dáva Iránu niekoľko dní na mierový návrh, no blokáda zostáva
- Brent sa obchoduje okolo 93 až 95 dolárov, WTI na 89 dolároch
- Výpadky produkcie dosahujú 4 až 5 miliónov barelov denne, čo je 5 % globálnej ponuky
- Zelenskyj potvrdil opravu ropovodu Družba, dodávky na Slovensko a do Maďarska sa obnovujú
- Obnovenie Družby je podmienené politickou dohodou o miliardovej pôžičke EÚ Ukrajine
Irán dnes zaútočil na tri obchodné lode v Hormuzskom prielive a dve z nich eskortoval do iránskych vôd. Napadnuté boli nákladná loď Epaminondas, kontajnerová loď Euphoria a boxship Francesca patriaca švajčiarskemu gigantovi Mediterranean Shipping. Revolučné gardy uviedli, že Euphoria je „uväznená v iránskych vodách." Všetko sa odohralo len hodiny po tom, čo Trump prímerie predĺžil s tým, že Iránu dáva niekoľko dní na predloženie mierového návrhu. Americká námorná blokáda iránskych prístavov ale zostáva v platnosti.
Ropa Brent sa dnes obchoduje okolo 93 až 95 dolárov za barel, WTI v okolí 92 dolárov za barel. Trhy sú v podstate zmätené. V priebehu niekoľkých dní videli kolaps cien o 10 % po správach o otvorení prielivu, potom okamžitý skok po jeho opätovnom uzavretí. Hormuzský prieliv zostáva funkčne uzavretý takmer dva mesiace a výpadky produkcie dosahujú podľa odhadov už 4 až 5 miliónov barelov denne, čo je zhruba 5 % globálnej ponuky. IMF varoval, že dôsledky pocíti globálny rast bez ohľadu na výsledok rokovaní.
Paralelne sa na európskej strane odohráva kľúčový posun. Prezident Zelenskyj potvrdil opravu ropovodu Družba a avizoval obnovenie dodávok ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska. Bratislava a Budapešť podmienili podporu miliardovej pôžičky EÚ Kyjevu práve obnovením dodávok, čím sa ropa stala politickou menou v európskych rokovaniach. Slovnaft počas výpadku zásoboval rafinériu okrem iného aj cez ropovod Adria ropou z Líbye, Saudskej Arábie, Nórska aj Latinskej Ameriky. Obnovenie Družby by malo uľaviť cenám pohonných hmôt v regióne, no krehkosť dohody naznačuje, že podobné výpadky sa môžu zopakovať.
Trhy pravdepodobne vsádzajú na rýchle vyriešenie konfliktu, no prímerie bez štrukturálnej dohody nie je mier. Blokáda zostáva, prieliv nefunguje a dnešné útoky na lode ukazujú, že eskalácia je stále na stole.
GRAF: OIL (M30)
Zdroj: xStation5
