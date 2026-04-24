IEA varuje: Trh s plynom zostane napätý aj v ďalších rokoch 🚨

- Konflikt na Blízkom východe vyradil z trhu takmer 20 % svetových dodávok LNG.
- Ceny plynu v Európe a Ázii vystúpili najvyššie od januára 2023.
- Poškodenie infraštruktúry v Katare môže oddialiť rast ponuky LNG najmenej o dva roky.
- Trh s plynom pravdepodobne zostane napätý aj v rokoch 2026 a 2027.
Globálny trh so zemným plynom sa pre konflikt na Blízkom východe dostal pod silný tlak. Podľa najnovšej štvrťročnej správy Medzinárodnej energetickej agentúry sa výhľad trhu výrazne zmenil, pretože narušenie dopravy cez Hormuzský prieliv vyradilo z trhu takmer 20 % svetových dodávok LNG. To spôsobilo prudké zdraženie v hlavných dovozných regiónoch, najmä v Európe a Ázii.
V marci ceny plynu v Európe a Ázii vystúpili na najvyššie úrovne od januára 2023. Tento rast prišiel po období, keď sa trh začínal stabilizovať vďaka vyššej ponuke LNG a novým kapacitám, najmä v Severnej Amerike. Od októbra do februára sa globálny obchod s LNG medziročne zvýšil o 12 % a referenčné ceny v Európe a Ázii klesli približne o 25 %.
Situácia sa však prudko zmenila v marci, keď konflikt na Blízkom východe fakticky uzavrel Hormuzský prieliv pre prepravu LNG. Globálna produkcia LNG následne klesla medziročne o 8 %, pričom najväčšie výpadky zasiahli Katar a Spojené arabské emiráty. Vyššia produkcia v iných regiónoch dokázala tieto straty iba čiastočne kompenzovať.
Vyššie ceny sa rýchlo premietli do dopytu. V Európe sa spotreba zemného plynu v marci znížila približne o 4 % medziročne, k čomu prispela silnejšia výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov. Niektoré ázijské krajiny zároveň zavádzajú opatrenia na obmedzenie spotreby plynu a prechod k iným palivám.
Kríza má vplyv aj na strednodobý výhľad. Poškodenie LNG infraštruktúry v Katare podľa IEA zníži očakávaný rast ponuky a oddiali príchod novej vlny globálnych dodávok LNG najmenej o dva roky. Medzi rokmi 2026 až 2030 by tak trh mohol kumulatívne prísť až o 120 miliárd kubických metrov LNG.
IEA upozorňuje, že trh s plynom zostane napätý najmä v rokoch 2026 a 2027. Pre dovozcov bude preto čoraz dôležitejšia diverzifikácia dodávok, dlhodobé kontrakty a investície do celej LNG infraštruktúry. Súčasná kríza zároveň ukazuje, aký citlivý je globálny energetický systém na geopolitické šoky a výpadky kľúčových dopravných trás.
Ekonomický kalendár: Dáta UoM z USA v centre pozornosti (24. 4. 2026)
Cena pšenice je najvyššie od roku 2024 ⚠️
Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve pozitívne prekvapili trh 💡
Ranné zhrnutie – relatívny optimizmus sa vracia na trhy (24. 4. 2026)
