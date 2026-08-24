Irán hrozí zabavením tankerov a trh čaká na sankcie USA ⚠️

Napätie okolo Hormuzského prielivu sa ďalej stupňuje. Irán zaradil na čiernu listinu 45 tankerov, ktoré podľa Teheránu porušili pravidlá pre plavbu cez strategickú námornú trasu. Plavidlám teraz hrozia pokuty, zadržanie alebo dokonca zabavenie prepravovaného nákladu. Spojené štáty zároveň pripravujú nový balík sankcií proti Iránu, ktorý by mohol ďalej obmedziť dodávky ropy z regiónu.
Na zozname sa nachádzajú veľké ropné tankery, plavidlá prepravujúce LNG a LPG aj tankery určené na prepravu ropných produktov. Niektoré patria spoločnostiam napojeným na štátnu ropnú spoločnosť ADNOC zo Spojených arabských emirátov alebo saudskoarabského prepravcu Bahri.
Irán navyše varoval, že na čiernu listinu môže zaradiť aj ďalšie plavidlá, ktoré budú s označenými tankermi vykonávať prekládku nákladu medzi loďami. To môže ďalej komplikovať prepravu energetických surovín v oblasti Perzského zálivu.
Hormuzský prieliv zostáva kľúčovým bodom pre svetový trh
Situácia je pre ropný trh významná predovšetkým pre dôležitosť Hormuzského prielivu. Pred vypuknutím súčasného konfliktu prechádzalo touto oblasťou približne 20 % svetových dodávok ropy a LNG.
Americké námorníctvo sa medzitým snaží pomáhať s obnovením časti prepravy. Americký minister energetiky Chris Wright uviedol, že sedemdňový priemer vývozu ropy cez Hormuzský prieliv prekročil 8 miliónov barelov denne.
Spojené štáty zároveň uplatňujú námornú blokádu proti preprave spojenej s Iránom. Teherán naopak požaduje, aby prevádzkovatelia lodí získavali jeho súhlas na plavbu a platili za bezpečnostné a ďalšie služby. V praxi tak vzniká situácia, keď obe strany obmedzujú pohyb lodí cez jednu z najdôležitejších energetických trás sveta.
USA pripravujú ďalšie sankcie proti Iránu
Ďalším zdrojom neistoty sú nové americké sankcie. Minister financií Scott Bessent má predstaviť opatrenia, ktoré Washington označuje za „najtvrdšie sankcie v histórii“ voči Iránu. Prezident Donald Trump zároveň pohrozil sankciami aj krajinám obchodujúcim s Teheránom.
Ak by opatrenia výraznejšie zasiahli iránsky export, ponuka ropy na svetovom trhu by sa mohla ďalej znížiť. Irán by navyše mohol reagovať ďalšími útokmi na energetickú infraštruktúru v regióne, čo predstavuje jedno z hlavných rizík pre ďalší vývoj cien.
Dopady amerického tlaku sú už čiastočne viditeľné. Ponuka iránskej ropy pre čínskych odberateľov podľa obchodníkov klesá a jej ceny rastú, pretože americká blokáda obmedzuje schopnosť Teheránu dostať barely na zahraničné trhy.
Ropa po predchádzajúcom raste koriguje
Napriek ďalšej eskalácii geopolitického napätia dnes ceny ropy klesajú, pretože časť investorov vyberá zisky po predchádzajúcom silnom raste a čaká na konkrétnu podobu amerických sankcií.
Brent klesá približne o 1 % na 91,36 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI stráca zhruba 1,3 % a obchoduje sa okolo 85 USD. Oba kontrakty pritom minulý týždeň pridali viac ako 5 % a zaznamenali druhý týždenný rast po sebe.
Z dlhšieho pohľadu zostáva ropa výrazne nad júnovými minimami. Brent sa z približne 71 USD za barel v júni vrátil nad 90 USD, pretože trh čoraz viac počíta s tým, že obmedzenia dodávok z Blízkeho východu môžu pretrvávať.
Morgan Stanley v dôsledku tejto situácie zvýšila svoj výhľad a očakáva, že by Brent mohol vo štvrtom štvrťroku dosiahnuť 100 USD za barel. Ďalší vývoj bude závisieť predovšetkým od rozsahu amerických sankcií, reakcie Iránu a schopnosti tankerov bezpečne prechádzať Hormuzským prielivom.
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