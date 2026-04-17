Irán otvoril Hormuzský prieliv 🚨

- Irán oznámil znovuotvorenie Hormuzského prielivu pre komerčné lode.
- Otvorenie má platiť počas trvania prímeria.
- Správu potvrdil aj Donald Trump, trhy ju vnímajú ako upokojujúci signál.
- Riziko ďalšej volatility však trvá, ak sa situácia v regióne opäť zhorší.
Irán podľa vyjadrenia ministra zahraničných vecí Abbása Arakčího oznámil, že Hormuzský prieliv je počas trvania prímeria opäť úplne otvorený pre komerčnú lodnú dopravu. Na správu následne reagoval aj americký prezident Donald Trump, ktorý uviedol, že prieliv je plne otvorený a pripravený na bežnú prevádzku.
Zdroj: X
Zdroj: TruthSocial
Ide o dôležitý posun, pretože Hormuzský prieliv patrí medzi najcitlivejšie energetické trasy sveta. Cez túto oblasť prúdi významná časť globálnych dodávok ropy a plynu a akékoľvek obmedzenie prevádzky preto okamžite zvyšuje nervozitu na trhoch. Práve preto teraz investori aj obchodníci sledujú, či sa otvorenie prielivu premení na skutočné upokojenie situácie, alebo pôjde len o dočasný krok naviazaný na krehké prímerie.
Podľa iránskeho vyjadrenia je otvorenie prielivu spojené s pokračovaním prímeria v Libanone. To naznačuje, že bezpečnosť námornej dopravy zostáva úzko naviazaná na širší geopolitický vývoj v regióne. Hoci bolo oznámené dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom, napätie zatiaľ úplne nezmizlo a trh počíta s tým, že situácia sa môže opäť rýchlo zmeniť.
Pre komoditné trhy je táto správa krátkodobo pozitívna, pretože znižuje obavy z narušenia dodávok energií. Ak by však prímerie nevydržalo, môže sa téma bezpečnosti v Hormuzskom prielive veľmi rýchlo vrátiť do centra pozornosti a opäť podporiť volatilitu na rope aj ďalších trhoch.
