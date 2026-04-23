Irán pritvrdzuje v strategickom prielive 🛢️

- Irán zadržal dve lode v Hormuzskom prielive a zosilnil tlak na Západ.
- Trump síce pozastavil ďalšie útoky, no jasná dohoda o prímerí stále chýba.
- Mierové rokovania zatiaľ nepriniesli posun a riziko ďalšej eskalácie pretrváva.
Napätie okolo Hormuzského prielivu opäť zosilnelo po tom, čo Irán zadržal dve obchodné lode a zároveň naznačil, že uvoľnenie situácie nie je možné bez splnenia jeho podmienok. Tento krok prišiel krátko po obrate amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý oznámil, že na neurčito pozastavuje obnovené útoky proti Iránu a chce dať priestor ďalším rokovaniam.
Situácia je však naďalej veľmi neprehľadná. Platnosť doterajšieho prímeria, ktoré sa malo skončiť už skôr v tomto týždni, zostáva nejasná. Iránski predstavitelia totiž nepotvrdili, že by s jeho predĺžením súhlasili. Naopak ostro kritizujú pokračujúcu americkú námornú blokádu iránskeho obchodu, ktorú považujú za vojnový akt. Predseda iránskeho parlamentu a hlavný vyjednávač Mohammad Baqer Qalibaf uviedol, že skutočné prímerie prichádza do úvahy iba vtedy, ak bude blokáda zrušená.
Podľa Teheránu nie je možné znovu otvoriť Hormuzský prieliv, ktorým ešte pred vojnou prechádzala približne pätina svetového obchodu s ropou, pokiaľ budú Spojené štáty naďalej porušovať podmienky pokoja zbraní. Práve uzavretie tejto strategickej trasy ďalej dopadá na svetové trhy aj ekonomiky. Cena ropy Brent sa v Ázii držala nad hranicou 100 USD za barel, čo odráža rastúce obavy investorov.
Iránske Revolučné gardy medzitým zadržali lode Epaminondas a MSC Francesca. Podľa iránskej strany plávali bez potrebných povolení a manipulovali so svojimi navigačnými systémami. Ďalšia kontajnerová loď bola v oblasti ostreľovaná, no vyviazla bez poškodenia a pokračovala v plavbe. Washington označil zásah proti lodiam za pirátstvo, zároveň však uviedol, že keďže nešlo o americké ani izraelské plavidlá, nejde o porušenie prímeria.
V širšom pohľade zostáva konflikt medzi USA, Izraelom a Iránom bez jasného riešenia. Mierové rokovania v Islamabade zatiaľ nepriniesli prelom a obe strany sa naďalej rozchádzajú v kľúčových požiadavkách. Washington požaduje zastavenie iránskeho obohacovania uránu, zatiaľ čo Teherán trvá na zrušení sankcií, reparáciách a uznaní svojej kontroly nad prielivom. To znamená, že aj napriek dočasnému Trumpovmu zmierneniu rétoriky zostáva región naďalej veľmi blízko ďalšej eskalácie.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa aktuálne pohybuje okolo 96,89 USD a po predchádzajúcom silnom raste vstúpila do krátkodobej konsolidácie. Trh sa naďalej drží nad oboma dôležitými kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na 94,16 USD aj nad SMA 100 na 92,38 USD, čo potvrdzuje pokračujúce býčie nastavenie. Pozitívnym signálom je aj to, že po prudkom odraze z nižších úrovní cena postupne vytvárala vyššie minimá aj vyššie maximá.
V posledných hodinách však dynamika rastu mierne spomalila. Po otestovaní oblasti 99,5 USD prišlo čiastočné vyberanie ziskov a trh sa stiahol späť k úrovni okolo 96,9 USD. Williams %R sa pohybuje okolo hodnoty -41, čo ukazuje na neutrálnejšie momentum bez známok extrémnej prekúpenosti či prepredanosti. To naznačuje, že ropa si stále drží priestor na ďalší pohyb oboma smermi, pričom hlavný trend zostáva zatiaľ rastový.
Z technického pohľadu bude dôležité sledovať, či cena udrží pásmo nad 96 USD. Ak áno, trh sa môže znovu pokúsiť o útok na rezistenciu v oblasti 100 USD. Naopak pri hlbšej korekcii by prvú významnejšiu podporu predstavovala zóna okolo 94,2 USD, kde sa nachádza EMA 50, a nižšie potom oblasť okolo 92,4 USD pri SMA 100. Objem obchodov navyše v závere mierne slabne, čo môže naznačovať dočasné upokojenie po predchádzajúcom rastovom impulze.
Zdroj: xStation5
