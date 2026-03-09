Je zlato po korekcii príležitosťou na nákup? 🪙

- Cena zlata klesla takmer o 10 % zo svojich maxím
- Veľké americké banky odhadujú cenu zlata na viac ako 6 000 USD
Historický rast zlata posunul cenu z približne 2 600 dolárov z konca roka 2024 až na rekordnú úroveň 5 589 dolárov v januári 2026. Na začiatku marca však zlato výrazne korigovalo a v súčasnosti sa obchoduje okolo 5 100 dolárov za uncu. Analytici, ktorí zlato sledujú dlhodobo, však hovoria, že ide o zdravú korekciu v rámci býčieho trhu, ktorý podľa nich neskončil.
Z hľadiska príčin poklesu zlata išlo podľa analytikov skôr o výber ziskov po veľmi silnom raste. Krátkodobé posilnenie amerického dolára zároveň vyvinulo tlak na cenu zlata, keďže tieto aktíva majú tendenciu pohybovať sa opačným smerom. Historicky sa často stáva, že korekcie, ktoré vystrašia drobných investorov, využívajú veľkí inštitucionálni hráči na ďalšie nákupy.
Jedným z hlavných pilierov rastu zlata sú nákupy zo strany centrálnych bánk. Tie nakupujú zlato najrýchlejším tempom za posledné desaťročia a krátkodobý pokles ceny na ich stratégii nič nemení.
Podľa Svetovej rady pre zlato dosiahol čistý dopyt centrálnych bánk 230 ton už v štvrtom štvrťroku 2025. V roku 2026 sa očakáva, že nákupy zostanú vysoké, a to medzi 750 až 900 tonami. Zlato v posledných rokoch nakupujú napríklad Čína, Rusko, India, Turecko alebo Poľsko. Tieto nákupy vytvárajú na trhu silný dopyt, ktorý pomáha držať cenu zlata nad určitými úrovňami.
Veľké banky zatiaľ svoje optimistické výhľady nemenia. Naopak, niektoré z nich považujú súčasný pokles za príležitosť na nákup.
Odhady ceny zlata na konci roka podľa veľkých finančných inštitúcií:
JPMorgan: približne 6 300 dolárov
Goldman Sachs: približne 5 400 dolárov, s možnosťou ďalšieho rastu
Wells Fargo: 6 100 až 6 300 dolárov
UBS: základný scenár 6 200 dolárov, pri väčšom geopolitickom napätí až 7 200 dolárov (UBS zároveň pripúšťa aj negatívny scenár okolo 4 600 dolárov, ak by centrálne banky výrazne sprísnili menovú politiku)
Deutsche Bank: približne 6 000 dolárov za uncu
Analytici zároveň upozorňujú, že korekcia môže byť aj hlbšia. Súčasný rast ceny zlata bol veľmi rýchly a podobné pohyby môžu prinášať výraznú volatilitu. Podľa odhadov analytikov by sa cena zlata v roku 2026 mohla väčšinu času pohybovať v pásme 5 000 až 6 000 dolárov za uncu.
GRAF GOLD (H4)
Zdroj: xStation05
