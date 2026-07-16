Kakao rastie na vlne oživenia dopytu v Ázii. Európa stále v ústupe 🍫

Trh s kakaom zažíva v súčasnosti fascinujúci geografický rozkol. Zatiaľ čo starý kontinent zápasí so stagnáciou a poklesom dopytu, ázijské tigre spracúvajú surovinu vo veľkom a dosahujú najvyššie úrovne spracovania za mnoho rokov. Trh s kakaom čelí v súčasnosti mnohým problémom, pričom na prvom mieste stojí možný výskyt najsilnejšieho El Niño za posledných až 70 rokov. Na druhej strane aktuálne počasie v Afrike môže signalizovať lepšiu úrodu v nadchádzajúcej sezóne. Ako vyzerajú dáta?
Sklamanie v Európe (2Q)
Európske dáta o spracovaní, teda mletí kakaa (grindings), sa ukázali byť studenou sprchou pre optimistov dúfajúcich v stabilizáciu západného dopytu.
- Dáta: Európska kakaová asociácia (ECA) oznámila, že spracovanie v II. štvrťroku kleslo o 4,6 % medziročne, pričom dosiahlo úroveň 316 366 ton (v porovnaní so 331 762 tonami v rovnakom období minulého roka a v porovnaní s očakávaniami na úrovni 325 000 ton).
- Pod očakávaniami: Tento pokles je výrazne hlbší, než odhadovali analytici v prieskume Bloomberg, ktorí počítali s poklesom iba o 1,5 %.
- Kvartálny trend: Výsledok je tiež slabší ako v predchádzajúcom štvrťroku (325 895 ton). Ukazuje to, že rekordne vysoké ceny suroviny a inflačný tlak účinne zasiahli marže európskych výrobcov cukroviniek.
To najhorší druhý štvrťrok za najmenej 10 rokov. Horší aj ako Q1 2026. Zdroj: ECA
Výrazné oživenie v Ázii
V úplnej opozícii voči Európe stoja najnovšie ázijské dáta, ktoré signalizujú mohutné oživenie spracovateľského priemyslu.
- Ázia celkovo (CAA): Spracovanie kakaa v II. štvrťroku vzrástlo o neuveriteľných 25,07 % medziročne, pričom dosiahlo úroveň 224 646 ton.
- Malajzia (MCB): Dáta zo samotnej Malajzie tento trend potvrdzujú — tamojší priemysel zaznamenal rast až o 29,4 % medziročne na úroveň 90 849 ton. V polročnom vyjadrení (1H) malajzijské spracovanie vzrástlo o solídnych 18,1 %.
- Najnovšie dáta Barry Callebaut naznačovali silné oživenie spotrebiteľského dopytu v Ázii a pretrvávajúcu stagnáciu v západnom svete.
Dáta z Ázie ukazujú najlepší druhý štvrťrok od najmenej roku 2011. Zdroj: CAA
Stane sa Ázia prvou dopytovou silou?
Pri porovnaní objemov v absolútnom vyjadrení si Európa stále udržiava vedúce postavenie:
- Európa (2Q): ~316 tis. ton
- Ázia (2Q): ~225 tis. ton
Rozdiel v súčasnosti predstavuje približne 91 tisíc ton v prospech Európy. Hoci starý kontinent si stále drží kvantitatívny primát, Ázia je v súčasnosti nespochybniteľným motorom globálneho rastu dopytu.
Prevzatie vedúcej pozície ázijskými trhmi v strednodobom horizonte je vysoko pravdepodobné z troch dôvodov:
- Rastúca stredná trieda: Spotreba čokolády a kakaových produktov v krajinách ako Čína, India či štáty regiónu ASEAN neustále rastie, zatiaľ čo západné trhy sú už nasýtené.
- Prevádzkové náklady: Spracovanie sa presúva tam, kde sú náklady na energiu a pracovnú silu nižšie a kde trhy dynamicky rastú.
- Štrukturálne zmeny u producentov: Plány popredných afrických producentov (Pobrežie Slonoviny a Ghana) týkajúce sa obmedzenia exportu surových zŕn a rozvoja miestneho spracovania budú zasiahať európske továrne a dávať výhodu pružnejším rozvíjajúcim sa trhom.
Stojí za zmienku, že spracovanie v najväčšom producentskom štáte, teda Pobreží Slonoviny, vzrástlo o 28 % medziročne na 158 672 ton. Zároveň išlo o mierny pokles v porovnaní s Q1, keď sa spracovalo 169 tis. ton kakaa.
Analýza počasia a hrozba El Niño: Čo nás čaká?
Počasie v kľúčových pestovateľských regiónoch je v súčasnosti výrazne rozdielne a úzko späté s globálnymi klimatickými cyklami.
Aktuálny stav počasia (polovica júla):
- Západná Afrika (Pobrežie Slonoviny, Ghana): Súčasné zrážky priaznivo vplývajú na vegetáciu a zlepšujú kondíciu kakaovníkov pred nadchádzajúcou hlavnou úrodou. Teploty sa udržiavajú v norme.
- Juhovýchodná Ázia (Indonézia, Malajzia): Zrážky sú viac rozptýlené a lokálne, čo sa opisuje ako podmienky nepriaznivé pre pestovanie.
- Brazília (Bahia): Zaznamenáva typickú suchosť pre toto ročné obdobie.
Vplyv a výhľad El Niño:
Podľa aktuálnych meteorologických prognóz na druhú polovicu roka sa na Pacifiku rozvíja silný jav El Niño. Modely NOAA a WMO naznačujú, že teplotné anomálie morskej vody už dosiahli vysoké hodnoty (index Niño 3.4 nad +1,5 °C), čo predznamenáva jedno z najsilnejších El Niño v posledných rokoch s vrcholom na prelome roka.
Model NOAA poukazuje na viac ako 80 % pravdepodobnosť výskytu Super El Niño v období október–november–december a 100 % na výskyt všeobecného javu. Teplota v oblasti El Niño 3.4 už teraz prekračuje normy a v súčasnosti naznačuje výskyt mierne silného El Niño. Zdroj: NOAA
Ako to ovplyvní trh s kakaom?
- Sucho v juhovýchodnej Ázii: El Niño tradične prináša deficit zrážok a vysoké teploty v Indonézii a Malajzii. Aktuálne nepriaznivé a rozptýlené dažde v tamojšom regióne sú priamym príznakom nadchádzajúceho sucha. To môže výrazne obmedziť tamojšiu úrodu a donútiť ázijské spracovateľské závody k drahšiemu dovozu zŕn z iných častí sveta.
- Riziko pre západnú Afriku: Hoci júlové dažde poskytujú Pobrežiu Slonoviny a Ghane dočasnú úľavu, silné El Niño koncom roka zvyčajne prináša do týchto oblastí suchý púštny vietor Harmattan so zvýšenou intenzitou a citeľným nedostatkom zrážok. To znamená, že súčasné zlepšenie počasia môže byť len tichom pred búrkou. Ak El Niño zasiahne s predpokladanou silou, trhy sa môžu koncom roka stretnúť s ďalšou hlbokou krízou ponuky.
Cena začína dnešnú reláciu pokračovaním oživenia. Je vidieť, že tri predchádzajúce relácie vykazovali výrazný dopyt nad úrovňou 5 500 USD za tonu. Zdroj: xStation5
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