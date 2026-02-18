Kakao tento rok klesá o 45 % 🚩Výpredaj naberá na sile

Futures na kakao ICE (COCOA) dnes klesli o viac ako 6 %, keďže obchodníci naďalej odkladajú nákupy v Pobreží Slonoviny a Ghane, napriek tomu, že Ghana výrazne znížila farmárske ceny vyplácané farmárom. Futures na kakao v New Yorku klesajú už siedmy deň po sebe. Od začiatku roka klesli futures na kakao v Londýne aj New Yorku približne o 45 %. Ceny sú teraz na najnižšej úrovni od septembra 2023, čím sa takmer úplne vymazal špekulatívny rast zaznamenaný v roku 2024.
- Ghana (druhý najväčší producent na svete) minulý týždeň znížila farmárske ceny takmer o 30 %. Pobrežie Slonoviny (najväčší producent) vyhlásilo, že svoje farmárske ceny neupraví pred koncom aktuálnej hlavnej sezóny 31. marca, hoci správy naznačujú, že zvažuje zníženie.
- Tlak na pokles cien pretrváva, pretože kupujúci nie sú ochotní platiť oficiálne ceny za kakaové bôby v Ghane a Pobreží Slonoviny. Zníženie cien v Ghane v kombinácii so slabnúcim dopytom pravdepodobne donúti Pobrežie Slonoviny, aby tiež pristúpilo k úprave cien.
- Výhľad trhu: ceny môžu zostať pod tlakom, pretože slabší dopyt a zlepšujúci sa výhľad úrody v západnej Afrike zvyšujú očakávania prebytku ponuky a dopytu až do roku 2027.
- To však znamená, že štrukturálne riziká výroby môžu obmedziť rozsah hlbšieho výpredaja. Akékoľvek oživenie dopytu vyvolané nižšími cenami by mohlo tiež rýchlo zmeniť náladu a udržať vysokú volatilitu.
Z technického hľadiska klesol denný RSI pre kakao na približne 20, čo poukazuje na extrémne prepredané podmienky, čo je pre trh s kakaom veľmi nezvyčajné. Širší trend však zostáva medvedí, pričom predajcovia majú pevnú kontrolu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Denné zhrnutie: Najvyšší súd zastavil Trumpove clá – ale na ako dlho?
Tri trhy na sledovanie budúci týždeň (20.02.2026)
Sklamanie pre Trumpa, odolnosť pre ostatných: Pravda o HDP USA 🇺🇸
BREAKING: Globálne clá Donalda Trumpa zrušené Najvyšším súdom USA 🚨🏛️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.