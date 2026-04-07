Konflikt s Iránom eskaluje – aké sú dôsledky?

S blížiacim sa termínom stanoveným D. Trumpom sa prestrelky v prielive opäť zintenzívňujú. Obidve strany zrejme dávajú najavo, že sú pripravené čeliť možným úderom USA na kľúčovú infraštruktúru Iránu. Čo však v prípade, že útok, ktorý Trump oznamuje, má slúžiť len na odvedenie pozornosti Iránu od skutočného cieľa?
Mnohí účastníci trhu sledovali odvážnu evakuáciu pilota zostreleného lietadla F-15. Bez toho, aby sme zachádzali do detailov, najdôležitejším aspektom v kontexte konfliktu je to, že počas evakuácie druhého pilota sa americkým silám podarilo vybudovať provizórnu pristávaciu dráhu s cieľom zriadiť dočasnú základňu pre záchranné jednotky. Letisko a základňa uprostred Iránu, opustené a zničené takmer rovnako rýchlo, ako sa objavili. Zároveň iránske sily nedokázali spôsobiť žiadne personálne straty na strane USA. Čo nám to hovorí?
Znamená to, že Spojené štáty nemusia uskutočniť pozemnú inváziu, aby úplne zničili iránsky jadrový program.
USA by mohli uskutočniť synchronizovaný útok na elektrárne, čím by desiatky miliónov ľudí prišli o elektrinu a vodu. To by vyvolalo nielen humanitárnu katastrofu, ale aj dočasný, ak nie dlhodobý, kolaps logistiky a komunikácií v celej krajine. Zároveň by USA mohli vyslať kontingent špeciálnych síl do skladu alebo skladov iránskych štiepnych materiálov s cieľom ich zneškodniť.
USA by sa mohli pokúsiť získať 400 až 500 kilogramov vysoko obohateného uránu, zatiaľ čo zostávajúcich 8 až 9 ton by mohli zámerne kontaminovať alebo zriediť, aby sa jeho použitie výrazne sťažilo.
Takáto operácia by bola riskantná, najmä vzhľadom na nedávne zostrelenie lietadla F-15. Napriek tomu stojí za to pripomenúť, že koalícia USA a Izraela už nad Iránom vykonala približne 13 000 bojových misií, čo by znamenalo účinnosť iránskej protivzdušnej obrany približne 0,007 %. Geografia, na rozdiel od toho, ako sa zdá, tu tiež nemusí nevyhnutne hrať v prospech Iránu. Hornatá krajina sa skladá z úzkych údolí a každé z nich môže teoreticky slúžiť ako opevnený bod. Americké sily by sa však nepohybovali po cestách. Útočili by zo vzduchu. Úzke iránske údolia a kľukaté, zanedbané cesty znamenajú, že USA by mohli využiť vzdušnú silu na obsadenie danej oblasti a následné odrezanie jej od posíl. Túto teóriu podporujú zintenzívnené izraelské a americké útoky na železničné a cestné mosty v posledných dňoch.
- Úspech takejto operácie by Iránu nezanechal žiadne karty, ktoré by mohol zahrať v rokovaniach, a v rukách by mu zostala tikajúca časovaná bomba. Pred industrializáciou a elektrifikáciou bol iránsky štát schopný uživiť 8 až 12 miliónov ľudí. Dnes táto populácia presahuje 90 miliónov. Matematika je v tomto prípade nemilosrdná. Ak existuje scenár, v ktorom by Irán mohol byť donútený kapitulovať, tento je s najväčšou pravdepodobnosťou jedným z nich.
- Neúspech by však, aj keď je menej pravdepodobný, znamenal jednu z najväčších reputačných porážok Spojených štátov za posledné desaťročia. Je ťažké predpovedať, ako by reagovala ktorákoľvek strana, ale dá sa predstaviť dohoda s pozostatkami iránskej vlády, ktorá by bola pre USA nepriaznivá, nasledovaná postupnou normalizáciou vzťahov Iránu s Áziou a Európou.
Vzhľadom na dĺžku trvania konfliktu, rozsah škôd, ktoré už utrpeli obe strany, a spôsob, akým by mohol potenciálne skončiť bez definitívneho záveru, vyplýva jeden kľúčový záver. Žiaden zo scenárov, ktoré sa v súčasnosti rysujú, nemá jasne deeskalačný charakter a akýkoľvek ďalší rast cien uhľovodíkov sa teraz javí skôr ako otázka toho, aký silný a aký trvalý bude, než či vôbec pretrvá.
To je veľmi zlá správa pre ekonomiku a trhy.
- Americká ekonomika vysiela čoraz viac signálov o recesii, zatiaľ čo nedávne oživenie v Európe začína strácať na sile.
- Predchádzajúca vlna inflácie v rokoch 2022 a 2023 bola postavená na základoch mimoriadne nízkych úrokových sadzieb a vysokých úspor domácností nahromadených počas pandémie COVID-19.
- Dnes trhy a ekonomiky už nemajú túto podporu a svetová ekonomika nemusí byť schopná odolať prudkému nárastu úrokových sadzieb. To by mohlo prinútiť vlády prijať drastické opatrenia zamerané na potlačenie inflácie.
- Medzi ne môžu patriť prídelový systém a cenové regulácie, ktoré už dnes v podstate vidíme v mnohých krajinách v Európe a Ázii.
Zároveň je nepravdepodobné, že vládne zásahy budú tentoraz tak podporovať dopyt, ako tomu bolo v rokoch 2020 a 2022. Namiesto toho by sme mali očakávať nástroje, ktoré budú oveľa invazívnejšie a selektívnejšie, čo by mohlo negatívne ovplyvniť marže a zisky podnikov, najmä tých, ktoré majú ešte pred sebou dlhú cestu, kým sa vrátia k trendu spred COVID-u.
