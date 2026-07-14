Krypto novinky: Odlivy z ETF silnejú a Bitcoin stále hľadá svoje dno 🚨

Kryptomenový trh dnes priniesol niekoľko zásadných správ:
1. Zákon CLARITY získal ďalšiu podporu bezpečnostných zložiek
- Americký návrh zákona Digital Asset Market Clarity Act získal druhé verejné odporúčanie od významnej organizácie zastupujúcej bezpečnostné zložky. Podpora prichádza len niekoľko týždňov pred dôležitým legislatívnym termínom súvisiacim s augustovou prestávkou Senátu.
- Federálna asociácia príslušníkov bezpečnostných zložiek FLEOA oznámila, že zaslala list bankovému výboru amerického Senátu, v ktorom návrh zákona podporila. Zároveň požaduje úpravy, ktoré by posilnili zodpovednosť v oblasti decentralizovaných financií a zachovali súčasné vyšetrovacie právomoci štátnych orgánov.
- Podpora FLEOA prišla deväť dní po tom, ako sa za návrh postavila aj organizácia NOBLE, združujúca afroamerických predstaviteľov bezpečnostných zložiek. Obe stanoviská pomáhajú zákonodarcom čeliť kritike, podľa ktorej by nové pravidlá mohli oslabiť schopnosť štátu vyšetrovať kriminalitu spojenú s kryptomenami.
- Zástancovia návrhu tvrdia, že CLARITY Act môže priniesť jasnejšie rozdelenie právomocí medzi americké regulačné inštitúcie, zvýšiť ochranu spotrebiteľov a vytvoriť stabilnejšie právne prostredie pre kryptomenové spoločnosti.
- Rozhodujúce však bude, či sa podarí návrh posunúť v Senáte ešte pred augustovou prestávkou. Prípadné zdržanie by mohlo schvaľovací proces výrazne predĺžiť.
2. Bolívia zvažuje využitie USDT v národných platbách
- Bolívia pripravuje regulačný rámec, ktorý by stablecoinu Tether USDT umožnil fungovať popri domácom boliviane a americkom dolári. Krajina sa tým snaží zmierniť dlhodobý nedostatok dolárovej hotovosti a uľahčiť občanom aj firmám prístup k mene naviazanej na americký dolár.
- Minister hospodárstva a verejných financií José Gabriel Espinoza uviedol, že USDT by mohlo byť považované za ďalšiu bežne používanú menu. V prípade schválenia by ho bolo možné využívať na platby, sporenie aj obchodné transakcie.
- Pripravovaný systém má zahŕňať opatrenia proti praniu špinavých peňazí. Táto oblasť je pre Bolíviu dôležitá aj preto, že sa krajina stále nachádza na takzvanom sivom zozname Finančnej akčnej skupiny FATF.
- Plán nadväzuje na zmenu postoja bolívijských úradov voči digitálnym aktívam. Zákaz kryptomien bol v krajine zrušený v roku 2024 a súčasná administratíva prezidenta Rodriga Paza Pereiru chce digitálne aktíva viac zapojiť do oficiálneho finančného systému.
- Banky by podľa pripravovaných pravidiel mohli ponúkať produkty a služby spojené so stablecoinmi. To by mohlo uľahčiť medzinárodný obchod a čiastočne znížiť tlak spôsobený nedostatkom amerických dolárov.
- Bolívia čelí dlhodobému poklesu devízových rezerv a problémom so svojím menovým režimom. Rozdiel medzi oficiálnym a paralelným výmenným kurzom sa rozšíril, čo zvýšilo dopyt po digitálnych aktívach naviazaných na dolár.
- USDT je najväčší stablecoin na svete s trhovou kapitalizáciou presahujúcou 184 miliárd USD. Jeho využitie rastie predovšetkým v krajinách, ktorých obyvatelia majú obmedzený prístup k americkej mene alebo čelia vysokej inflácii a nestabilným výmenným kurzom.
- Prípadné prijatie USDT by mohlo Bolívii uľahčiť niektoré domáce aj zahraničné platby. Zároveň by však vytvorilo nové výzvy v oblasti finančného dohľadu, ochrany spotrebiteľov a závislosti od súkromne vydávaného digitálneho aktíva.
3. Coinbase Ventures vedie kryptomenové investície
- Coinbase Ventures sa v prvej polovici roka 2026 stala najaktívnejšou investičnou spoločnosťou zameranou na kryptomenový sektor. Investičná divízia burzy Coinbase sa počas šiestich mesiacov zapojila do 30 obchodov.
- Na druhom mieste skončila spoločnosť Animoca Brands s 19 investíciami, nasledovaná fondom a16z s 18 transakciami. Spoločnosť Tether uskutočnila 15 investícií.
- Coinbase Ventures si udržiava vedúcu pozíciu aj pri pohľade na posledných 12 mesiacov. Počas tohto obdobia dokončila 75 investičných obchodov. Animoca Brands zaznamenala 40 transakcií, YZi Labs 39, GSR 31 a a16z celkovo 30.
- Vysoká aktivita Coinbase ukazuje, že najväčší hráči naďalej investujú do dlhodobého rozvoja kryptomenovej infraštruktúry, hoci aktuálne podmienky na trhu rizikového kapitálu zostávajú náročné.
4. Kryptomenový rizikový kapitál výrazne spomalil
- Celkový objem kapitálu získaného kryptomenovými firmami v júni klesol na 1,4 miliardy USD. V porovnaní s aprílovými 3,8 miliardy USD ide o prepad približne o 63 %.
- Znížil sa aj počet dokončených investičných kôl. V júni sa uskutočnilo 61 fundraisingových transakcií, zatiaľ čo v máji ich bolo 89.
- Júnové výsledky napriek tomu predstavujú mierne zlepšenie oproti aprílu, keď financovanie kryptomenových projektov kleslo na dvojročné minimum. Spoločnosti vtedy získali iba 698 miliónov USD v rámci 71 investičných kôl.
- Investori sú teraz výrazne selektívnejší a sústreďujú sa predovšetkým na projekty so stabilnými príjmami, kvalitnou technológiou, jasným regulačným postavením a dlhodobo udržateľným obchodným modelom.
5. Z bitcoinových ETF odtieklo takmer 425 miliónov USD
- Americké spotové bitcoinové ETF zaznamenali v pondelok čistý odliv vo výške 424,66 milióna USD. Išlo o najväčší jednodenný výber zaznamenaný počas júla.
- Tento vývoj rýchlo zvrátil pozitívny trend z predchádzajúceho týždňa, keď fondy získali približne 197,4 milióna USD nového kapitálu. Vtedajší prílev ukončil osemtýždňovú sériu čistých týždenných odlivov a vyvolal nádej, že sa inštitucionálny dopyt začína obnovovať.
- Nové výbery však ukazujú, že dôvera veľkých investorov zostáva krehká. Fondy sa stále vyrovnávajú s dôsledkami rekordne slabého júna, počas ktorého investori stiahli 4,51 miliardy USD.
- Od začiatku roka dosiahli celkové čisté odlivy z amerických spotových bitcoinových ETF približne 5,8 miliardy USD.
Fondy stále spravujú desiatky miliárd dolárov
- Napriek pokračujúcemu predajnému tlaku zostáva v bitcoinových ETF významný objem kapitálu. Ich celkové čisté aktíva dosahujú približne 74,79 miliardy USD.
- Kumulatívne čisté prílevy od spustenia fondov predstavujú približne 50,85 miliardy USD. Hranicu 50 miliárd USD ETF prvýkrát prekonali v júli 2025, teda približne 18 mesiacov po svojom uvedení na americký trh v januári 2024.
- Súčasné odlivy preto neznamenajú úplný odchod inštitúcií z Bitcoinu. Naznačujú však, že investori znižujú riziko a čakajú na jasnejšie signály stabilizácie trhu.
Veľryby nakupujú, ale trhové dno zatiaľ nie je potvrdené
- Situácia na trhu vysiela protichodné signály. Od 11. októbra 2025 odtieklo z amerických spotových bitcoinových ETF takmer 10 miliárd USD, čo naznačuje slabší inštitucionálny dopyt.
- Zároveň však rastie počet nových bitcoinových veľrýb, teda investorov držiacich mimoriadne veľké množstvo BTC. Ich akumulácia by mohla zmierniť ďalší pokles ceny a vytvoriť dlhodobejšiu podporu.
- Podľa analytikov však zatiaľ nemožno potvrdiť vznik jednoznačného a plošného trhového dna. Nákupy veľkých držiteľov síce predstavujú pozitívny signál, samy osebe však nezaručujú obnovenie dlhodobého rastového trendu.
- Bitcoin sa v čase zverejnenia obchodoval približne za 62 589 USD, teda zhruba 30 % pod úrovňou zo začiatku roka.
- Pre ďalší vývoj bude rozhodujúce, či sa stabilizujú prílevy do ETF, spomalí predajný tlak a Bitcoin dokáže udržať dôležité cenové úrovne. Bez návratu inštitucionálneho dopytu môže kryptomenový trh zostať ešte dlhší čas volatilný.
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