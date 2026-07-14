Ceny ropy prudko rastú ⬆️

Ceny ropy rastú druhý deň po sebe pre napätie na Blízkom východe. Ropa Brent pridáva viac než 2 % a testuje oblasť 85 USD za barel. Ide o najvyššiu úroveň od klesajúceho gapu, ku ktorému došlo medzi 12. a 15. júnom.
Situácia v Hormuzskom prielive a plány USA:
Prezident Donald Trump obnovil blokádu iránskych lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom. Hoci USA naznačujú, že budú na tejto kľúčovej námornej trase pôsobiť ako bezpečnostný garant, Trump oznámil plán vyberať 20% poplatok, teda kompenzáciu, od všetkého ostatného nákladu, ktorý z tejto ochrany ťaží.
Reakcia a plány Iránu:
Napriek americkej blokáde uvalenej na iránske obchodné lode Teherán neustupuje a jasne oznamuje, že bude pokračovať vo vývoze svojich surovín na svetové trhy. Zároveň hlási útok na dva supertankery prechádzajúce Hormuzským prielivom.
Trhové pozadie:
Ďalšia výmena úderov medzi Washingtonom a Teheránom odsúva výhlaď na rýchle odblokovanie Hormuzského prielivu. Táto situácia znovu vyvoláva inflačné obavy a zvyšuje pravdepodobnosť ďalších zvýšení úrokových sadzieb zo strany amerického Fedu. Stojí za zmienku, že zásoby ropy v USA sú z pohľadu posledných rokov už teraz extrémne nízke a strategické rezervy sú najnižšie od 80. rokov. Ak nebude lodná doprava obnovená, ceny ropy by mohli vzrásť až k úrovni 100 USD za barel. Ak situácia zostane napätá, ale tok lodí bude v obmedzenej miere pokračovať, ceny pravdepodobne dosiahnu dôležitú ponukovú zónu v oblasti 88–90 USD za barel, kde sa nachádzajú významné technické úrovne.
Zásoby a strategické rezervy v USA
Komerčné zásoby ropy v USA sú najnižšie od roku 2018, zatiaľ čo strategické rezervy sú na najnižšej úrovni od 80. rokov. Ďalší pokles zásob a rezerv by mohol zvýšiť obavy o energetickú bezpečnosť USA, a to napriek takmer úplnej sebestačnosti krajiny. Treba však poznamenať, že Spojené štáty slúžili ako nárazník dodávok pre ázijské krajiny.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Graf ropy Brent na intervale D1
Cena ropy vzrástla o viac než 20 % od posledného lokálneho minima na prelome mesiaca a približuje sa k 61,8 % retracementu rastovej vlny spojenej s iránskym konfliktom. Zóna 88–90 USD je navyše posilnená predchádzajúcimi lokálnymi minimami a 50-periodovým priemerom. Zdroj: xStation5
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