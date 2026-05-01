Meď si drží silné zisky, ale trh brzdí sviatočné ticho v Číne 🟠

- Meď sa drží nad úrovňou 13 000 USD za tonu, pričom obchodovanie tlmí čínsky Sviatok práce.
- Americký HDP rástol v prvom štvrťroku tempom 2 %, čo pomohlo stabilizovať náladu na trhu s meďou.
Meď a ďalšie základné kovy si po predchádzajúcom raste udržali svoje zisky, hoci aktivita na trhoch bola pre čínsky Sviatok práce výrazne utlmená. Čína, ktorá patrí medzi najväčších svetových spotrebiteľov priemyselných kovov, vstúpila do týždňového sviatočného obdobia, čo prirodzene znížilo obchodnú aktivitu a obmedzilo nové impulzy pre trh. Aj tak sa ceny kľúčových komodít udržali na vyšších úrovniach, pretože spracovatelia kovov pred začiatkom voľna dopĺňali zásoby.
Cena medi na London Metal Exchange sa dnes držala nad hranicou 13 000 USD za tonu, čo potvrdzuje jej silnú pozíciu po predchádzajúcom raste. Stabilitu trhu podporili aj lepšie makroekonomické dáta zo Spojených štátov, kde hrubý domáci produkt v prvom štvrťroku rástol anualizovaným tempom 2 %. Tento údaj vytvoril pre meď určitú podporu, pretože naznačuje, že americká ekonomika si aj napriek neistotám udržiava solídnu dynamiku.
Popri makroekonomických dátach zohráva dôležitú úlohu aj geopolitika. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že bude pokračovať v námornej blokáde iránskych prístavov, čo vrhá neistotu na možné znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Práve napätie na Blízkom východe podporuje ceny niektorých komodít tým, že zvyšuje náklady, rizikové prémie a obavy z narušenia globálnych dodávateľských reťazcov.
Graf COPPER (D1)
Cena medi sa po predchádzajúcom výraznom raste stabilizovala v širšom pásme a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 13 007 USD za tonu. Trh sa drží v blízkosti Fibonacciho hladiny 38,2 % na cene 12 809 USD, ktorá teraz funguje ako dôležitá technická podpora. Práve jej udržanie je pre kupcov kľúčové, pretože prípadný pokles pod túto oblasť by mohol otvoriť priestor na hlbšiu korekciu smerom k úrovni 12 273 USD, kde sa nachádza Fibonacciho retracement 50 %.
Z pohľadu kĺzavých priemerov zostáva technické nastavenie mierne pozitívne, pretože cena sa drží nad EMA 50 na úrovni 12 847 USD aj nad SMA 100 na hodnote 12 737 USD. To naznačuje, že strednodobý rastový trend zatiaľ nebol narušený, hoci momentum v posledných seansách viditeľne slabne. Cena sa po odraze od nižších úrovní priblížila späť k oblasti predchádzajúcich maxím, ale zatiaľ nedokázala jednoznačne preraziť vyššie.
Najbližšou rezistenciou zostáva oblasť okolo 13 471 USD, ktorá zodpovedá Fibonacciho hladine 23,6 %. Ak by sa medi podarilo túto úroveň prekonať, trh by sa mohol znovu vydať smerom k predchádzajúcim maximám pri 14 543 USD. Naopak, ak cena neudrží pásmo okolo 12 800 USD, môže sa zvýšiť riziko návratu k nižším podporám, najmä k oblasti 12 273 USD a následne až k 11 737 USD.
Zdroj: xStation5
