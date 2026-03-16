Napätie medzi USA a Čínou stlačilo sóju 📉

- Futures na sóju klesli až o 2,7 % a prepadli sa pod 12 USD za bušel.
- Dôvodom sú obavy z možného odkladu rokovaní medzi USA a Čínou.
- Trh je citlivý, pretože Čína zostáva kľúčovým odberateľom americkej sóje.
- Vyššie býčie pozície investorov zvýšili riziko prudšej korekcie cien.
- Futures na sóju klesli až o 2,7 % a prepadli sa pod 12 USD za bušel.
- Dôvodom sú obavy z možného odkladu rokovaní medzi USA a Čínou.
- Trh je citlivý, pretože Čína zostáva kľúčovým odberateľom americkej sóje.
- Vyššie býčie pozície investorov zvýšili riziko prudšej korekcie cien.
Ceny sójových bôbov v Chicagu dnes výrazne klesli, keď najaktívnejší futures kontrakt odpísal až 2,7 % a prepadol sa pod hranicu 12 dolárov za bušel. Trh reagoval na obavy, že by sa mohlo odložiť očakávané obchodné rokovanie medzi USA a Čínou, ktorá je najväčším svetovým odberateľom sóje.
Nervozitu vyvolalo vyjadrenie prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého by mohol odsunúť summit s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ak Peking nepomôže s uvoľnením situácie v Hormuzskom prielive. Práve sója je na podobné geopolitické napätie mimoriadne citlivá, pretože čínsky dopyt hrá pre amerických exportérov kľúčovú rolu.
Pozitívny impulz prišiel už koncom minulého roka, keď obchodný summit oboch lídrov viedol k obnoveniu čínskych nákupov americkej sóje po niekoľkomesačnej prestávke. Po dosiahnutí cieľa vo výške 12 miliónov ton však nákupy opäť poľavili. Prípadný odklad ďalších rokovaní by tak mohol znamenať aj ďalšie zdržanie očakávaného oživenia dopytu.
Podľa analytikov sa do cien premietlo aj to, že investori už predtým na trhu výrazne navyšovali svoje býčie stávky. Dáta CFTC ukázali, že čisté dlhé pozície správcov peňazí v sóji vystúpili na najvyššiu úroveň za 16 týždňov. To zvyšuje riziko prudších výpredajov vo chvíli, keď sa objaví negatívny politický impulz.
Pod tlak sa nedostala len samotná sója. Oslabili aj ceny sójovej múčky a sójového oleja, ktoré počas dňa strácali až 2,4 %, respektíve 2 %. Trh tak jasne ukázal, že v cenách už bolo započítané pomerne veľa optimizmu ohľadom budúceho čínskeho dopytu.
Situáciu zároveň komplikuje napätie okolo Hormuzského prielivu, kľúčovej obchodnej tepny pre ropu, palivá aj hnojivá. Uzavretie tejto oblasti kvôli konfliktu na Blízkom východe zvyšuje neistotu na komoditných trhoch vo všeobecnosti. Aj mierne zlepšenie výhľadu preto môže viesť k rýchlemu preskupovaniu pozícií investorov.
Pre trh so sójou tak teraz zostáva hlavnou témou predovšetkým ďalší vývoj vzťahov medzi Washingtonom a Pekingom. Hneď ako sa zvýšia pochybnosti o budúcich čínskych nákupoch, ceny reagujú veľmi citlivo a rýchlo.
Graf SOYBEAN (H1)
Cena sóje sa aktuálne pohybuje okolo 1192,20 USD a po prudšom poklese sa drží blízko krátkodobých miním. Trh sa nachádza pod oboma kĺzavými priemermi, pričom EMA 50 leží na 1209,22 USD a SMA 100 na 1211,01 USD. To potvrdzuje pokračujúce medvedie nastavenie, pretože kupci zatiaľ nedokázali cenu vrátiť nad dôležité technické úrovne. CCI sa pohybuje na hodnote približne -89,7, čo ukazuje na slabosť trhu a blízkosť prepredaného pásma. Zároveň Momentum na úrovni 98,1 zostáva pod neutrálnou hranicou 100, a potvrdzuje tak utlmenú nákupnú silu.
Z technického pohľadu bude teraz dôležité sledovať, či si sója udrží podporu v pásme okolo 1190 až 1184 USD. Jej prerazenie by mohlo otvoriť priestor na ďalšie oslabenie. Naopak pri odraze bude prvou dôležitou rezistenciou oblasť 1202 USD, potom práve zóna kĺzavých priemerov v okolí 1209 až 1211 USD. Kým cena zostane pod týmito úrovňami, prevaha zostáva na strane predajcov.
Zdroj: xStation5
