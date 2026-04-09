Ropa opäť zdražuje. Trh sa obáva, že prímerie dlho nevydrží 🚨

- Ceny ropy vzrástli asi o 3 % pre pochybnosti o stabilite prímeria.
- Trh sa obáva, že prevádzka v Hormuzskom prielive zostane obmedzená.
- Riziká predstavujú najmä bezpečnostné hrozby, míny a vysoké náklady na prepravu.
- Geopolitická prémia v cenách ropy z trhu zatiaľ nezmizla.
Ceny ropy dnes vzrástli približne o 3 %, pretože trh začal znovu preceňovať riziká spojené s krehkým prímerím na Blízkom východe. Investori totiž pochybujú, že by v najbližšom období došlo k úplnému obnoveniu prevádzky v Hormuzskom prielive, ktorý je kľúčovou trasou pre prepravu ropy a plynu.
Severomorský Brent sa dostal na 97,71 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa WTI vzrástla na 97,40 USD. Oba benchmarky pritom v predchádzajúcej seanse klesli pod hranicu 100 USD, keď trh stavil na to, že prímerie povedie k rýchlemu upokojeniu situácie a obnoveniu toku surovín. Teraz je však zrejmé, že geopolitická prémia z cien ropy zatiaľ nezmizla.
Dôvodom sú pokračujúce pochybnosti o trvácnosti dohody aj pretrvávajúce bezpečnostné riziká v regióne. Lodné spoločnosti stále čakajú na jasnejšie podmienky, než sa naplno vrátia k tranzitu cez prieliv. Aj v prípade obnovenia prepravy navyše zostávajú v hre míny, zvýšená vojenská prítomnosť a vyššie náklady na poistenie aj dopravu.
Napätie ďalej podporujú správy o útokoch na infraštruktúru v regióne. Podľa dostupných informácií sa po prímerí stali terčom útokov aj niektoré energetické objekty v okolitých krajinách vrátane trasy v Saudskej Arábii, ktorá slúži ako alternatíva k zablokovanému Hormuzskému prielivu. To ukazuje, že riziko výpadkov dodávok zostáva aj naďalej vysoké.
Na trhu sa zároveň objavujú prvé náznaky opatrného návratu exportu. Niektoré spoločnosti už objednávajú tankery na nakládku blízkovýchodnej ropy do Ázie a časť lodí v Perzskom zálive sa pripravuje na odplávanie. Napriek tomu prevláda názor, že situácia zostane v najbližších dňoch veľmi volatilná.
Výhlaď do budúcnosti medzičasom mierne upravila aj Goldman Sachs, ktorá po oznámení prímeria znížila odhad cien ropy pre druhý štvrťrok 2026. Aj napriek tomuto kroku však súčasný vývoj ukazuje, že trh zatiaľ s rýchlym návratom k normálu príliš nepočíta.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa teraz pohybuje okolo 99,04 USD a po prudkom výpredaji z oblasti 117,66 USD sa postupne stabilizuje. Trh sa odrazil od minima pri 91,22 USD a teraz sa vracia nad Fibonacciho úroveň 23,6 % na 97,46 USD, čo je prvý znak zlepšenia krátkodobého sentimentu. Aktuálny rast však zatiaľ naráža na blízku rezistenciu v pásme okolo 100–101,32 USD, kde sa navyše nachádza aj EMA 50 na úrovni 100,23 USD.
Z technického pohľadu zostáva širší krátkodobý trend stále opatrný, pretože cena sa aj naďalej drží pod SMA 100 na 106,23 USD a pod hlavnými vyššími Fibonacciho hladinami. Na druhej strane je vidieť, že kupci po predchádzajúcom prepade znovu získavajú pôdu pod nohami. CCI vystúpalo na 140,9, čo ukazuje na silnejší krátkodobý nákupný impulz, zatiaľ čo Momentum na hodnote 106,27 potvrdzuje zlepšujúcu sa dynamiku rastu.
Pre ďalší vývoj bude kľúčové, či sa rope podarí udržať nad 97,46 USD a zároveň preraziť oblasť 100–101,32 USD. Ak by k tomu došlo, trh by mohol zamieriť k ďalším rezistenciám na 104,44 USD a následne k 107,56 USD. Naopak pri odmietnutí rastu by sa pozornosť znovu presunula k supportu okolo 97,46 USD, prípadne nižšie do pásma 91,22 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.