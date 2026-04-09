US Open: Spomalenie HDP zhoršuje sentiment, napätie na Blízkom východe pretrváva

Investori na Wall Street dnes dostali zmiešané signály z americkej ekonomiky, a to na pozadí krehkej geopolitickej situácie na Blízkom východe a pretrvávajúcich vysokých cien ropy. Dáta ukázali, že spotrebiteľské výdavky v USA vo februári vzrástli podľa očakávaní o 0,5 % medzimesačne, zatiaľ čo jadrová inflácia PCE zostala na úrovni 0,4 %, čo naznačuje, že spotreba napriek výrazným nákladovým tlakom na domácnosti naďalej podporuje ekonomiku. Osobné príjmy klesli o 0,1 % a nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti prekonali odhady, čo naznačuje, že trh práce začína vykazovať mierne známky ochladenia.
Hrubý domáci produkt vo štvrtom štvrťroku rástol pomalšie, než sa predtým odhadovalo, a dosiahol iba 0,5 % anualizovane. V rovnakom období vzrástli výdavky domácností len o 1,9 %, čo signalizuje zreteľné spomalenie ekonomického rastu, hoci spotrebitelia naďalej podporujú expanziu. Inflácia meraná pomocou deflátora HDP a jadrového PCE zostáva na miernej úrovni 3,7 % medzikvartálne a 2,7 % medziročne.
Tieto čísla sa navyše prekrývajú s veľmi krehkou geopolitickou situáciou. Po oznámení podmieneného prímeria medzi USA a Iránom, ktoré malo trhom priniesť určitú úľavu, sa ukázalo, že vyjadrenia oboch strán si odporujú. Irán obviňuje Izrael z pokračujúcich útokov v južnom Libanone a hrozí odstúpením od prímeria, zatiaľ čo americko-izraelská strana tvrdí, že izraelské akcie v Libanone neboli súčasťou formálnej dohody, a teda neporušujú jej podmienky. Tento rozpor udržiava mier veľmi krehký a riziko regionálnej eskalácie vysoké.
Ceny ropy zostávajú zvýšené, čím udržiavajú nákladové tlaky v ekonomike a ovplyvňujú infláciu. Vysoké ceny energií sa premietajú do vyšších nákladov na dopravu aj výrobu, obmedzujú priestor na znižovanie úrokových sadzieb a tlmia ochotu investorov podstupovať riziko. Akciové trhy zostávajú opatrné, pričom S&P 500 a Nasdaq mierne oslabujú, čo odráža neistotu investorov, ktorí zvažujú solídne, ale spomaľujúce makrodáta proti nestabilnému geopolitickému prostrediu.
Rast HDP vo štvrtom štvrťroku bol slabší, než sa pôvodne odhadovalo, a súkromná spotreba rastie len mierne. Inflácia zostáva stabilná, no neklesá natoľko, aby jasne naznačila ďalšie kroky Fedu. Dnešné dáta rozhodovanie Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách nijako neuľahčujú, no trhy sa zhodujú, že oveľa dôležitejšie budú nasledujúce zverejnenia, ktoré pravdepodobne prinesú jasnejšie signály o ďalšom smerovaní menovej politiky.
Zdroj: xStation5
Futures na americké akcie
Futures na S&P 500 (US500) dnes mierne oslabujú. Trh reaguje nielen na o niečo slabšie americké makrodáta, ktoré naznačujú spomalenie ekonomického rastu, ale predovšetkým na rastúcu geopolitickú neistotu okolo Iránu a Blízkeho východu. Regionálne napätie a protichodné vyjadrenia ohľadom podmieneného prímeria udržiavajú investorov v opatrnosti a obmedzujú ochotu podstupovať riziko.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- CoreWeave (CRWV.US) oznámila rozšírenie dlhodobého partnerstva so spoločnosťou Meta Platforms (META.US) prostredníctvom novej dohody v hodnote približne 21 miliárd USD, ktorá zabezpečí cloudový výpočtový výkon pre projekty AI až do konca roka 2032. Dohoda nadväzuje na existujúce partnerstvo a podčiarkuje rastúce potreby Mety v oblasti AI infraštruktúry aj úlohu spoločnosti CoreWeave ako kľúčového poskytovateľa výpočtovej kapacity.
- Chevron (CVX.US) v predobchodovaní posilňuje po tom, čo oznámil, že hoci produkcia v 1. štvrťroku čiastočne klesla v dôsledku dopadov vojny s Iránom, vyššie ceny ropy a plynu výrazne podporili zisky v segmente upstream. Spoločnosť očakáva, že zisky z ťažby budú o 1,6–2,2 miliardy USD vyššie než v predchádzajúcom štvrťroku, a to napriek obmedzeniam objemov spôsobeným odstávkami v strednej Ázii a nižšou produkciou na Blízkom východe.
- Akcie Applied Digital (APLD.US) po zverejnení výsledkov za 3. fiškálny štvrťrok oslabujú, a to aj napriek rastu tržieb a zlepšeniu prevádzkovej výkonnosti. Čistý zisk zostáva záporný, ale upravený EBITDA rastie a vedenie firmy zdôrazňuje expanziu v segmente AI dátových centier a rozvoj nových kampusov pre AI infraštruktúru.
- Oracle (ORCL.US) rozširuje svoju ponuku založenú na AI a predstavuje súbor aplikácií riadených agentmi, ktoré majú automatizovať úlohy vo financiách, HR, dodávateľskom reťazci a zákazníckom servise. Nové nástroje majú zvýšiť prevádzkovú efektivitu firiem využívajúcich Oracle Cloud a prilákať na platformu ďalších klientov.
- Amazon (AMZN.US) a Eli Lilly (LLY.US) sú v centre pozornosti po tom, čo Amazon Pharmacy oznámila, že začne predávať novú FDA schválenú tabletku na chudnutie. Produkt bude dostupný v pobočkách Amazonu s doručením ešte v ten istý deň, čo Amazonu otvára nový segment trhu a môže to ovplyvniť dopyt po produktoch spoločnosti Eli Lilly.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
-
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Intel na víťaznej vlne 📈
BREAKING: Americké dáta PCE v súlade s očakávaniami
Disney plánuje prepustiť 1 000 zamestnancov 🎬
Ropa opäť zdražuje. Trh sa obáva, že prímerie dlho nevydrží 🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.