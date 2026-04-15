Napätie okolo Iránu naďalej ovplyvňuje ceny kovov 🔥

- Zlato mierne klesá a trh zrejme prechádza technickou korekciou po silnom raste.
- Meď zostáva citlivá na vývoj konfliktu a krátkodobé riziká sú skôr negatívne.
- Hliník podporujú výpadky ponuky, čo môže zvýšiť export z Číny.
- Kľúčovým faktorom pre ďalší vývoj zostáva Blízky východ a situácia v Hormuzskom prielive.
Ceny komodít dnes ukazujú zmiešaný vývoj, pričom hlavnú rolu naďalej hrá geopolitika a neistota okolo situácie medzi USA a Iránom. Zlato v úvode obchodovania mierne oslabuje a časť trhu vyberá zisky po predchádzajúcom raste. Futures na zlato totiž v predchádzajúcej seanse pridali 1,7 %, zatiaľ čo aktuálna spotová cena klesla o 0,59 % na 4 812,85 USD za uncu. Za včerajším rastom stáli najmä pozitívne diplomatické signály, ktoré podporili nádej na zmiernenie narušenia v oblasti Hormuzského prielivu.
Práve upokojenie na ropnom trhu dočasne znížilo obavy z ďalšieho rastu inflácie, čo zlatu čiastočne ubralo podporu. Trh tak teraz môže vstupovať do fázy technickej korekcie, pričom ďalší smer bude závisieť predovšetkým od toho, ako sa budú vyvíjať geopolitické rokovania.
Opatrnosť je viditeľná aj na trhu s meďou. Tá je od začiatku roka síce stále vyššie o 3,7 %, no po januárovom maxime na 14 528 USD za tonu sa v marci prepadla pod 12 000 USD. Analytici upozorňujú, že pokračujúca neistota okolo konfliktu a krehké prímerie držia trh v napätí. Ak by sa situácia znovu vyostrila, podľa nich môžu prevládnuť riziká smerom nadol.
Výrazne zaujímavejšia situácia sa črtá pri hliníku. Globálny trh čelí silným výpadkom ponuky, zatiaľ čo zásoby hliníka na burze LME klesli na 397 100 ton. To posúva trh z napätej rovnováhy do stavu výraznejšieho nedostatku. Naopak v Číne domáce zásoby rastú a dosiahli najvyššiu úroveň od mája 2020. To otvára priestor pre rast čínskeho exportu, ktorý by sa mohol v druhom štvrťroku výrazne zrýchliť.
Celkovo tak trhy s komoditami zostávajú silno citlivé na geopolitické správy. Zatiaľ čo zlato koriguje predchádzajúci rast a meď zostáva pod tlakom neistoty, hliník môže ťažiť z narušených dodávok a rastúcej úlohy čínskych exportérov.
Graf GOLD (H1)
Zlato sa aktuálne obchoduje okolo 4 813,10 USD a aj napriek krátkodobému oslabeniu zostáva nad oboma kĺzavými priemermi, teda nad EMA 50 na 4 788,88 USD aj SMA 100 na 4 760,22 USD. To potvrdzuje, že krátkodobý trend zostáva naďalej býčí, aj keď po predchádzajúcom raste dochádza k spomaleniu tempa. CCI sa pohybuje na hodnote -31,8, čo ukazuje na ochladenie nákupného momenta, nie však na výrazne prepredaný stav. Momentum sa drží pri 100,95, teda v neutrálnej oblasti, čo naznačuje skôr konsolidáciu než začiatok výraznejšieho poklesu. Pokiaľ cena zostane nad pásmom okolo 4 760 až 4 790 USD, technický obraz zostáva priaznivý. Naopak návrat nad oblasť 4 850 USD by mohol otvoriť priestor pre ďalší rastový impulz.
Zdroj: xStation5
Graf COPPER (H1)
Meď sa obchoduje okolo 13 287 USD a drží sa vysoko nad kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na 12 951 USD aj SMA 100 na 12 669 USD. To potvrdzuje pokračujúci býčí trend, ktorý v posledných dňoch postupne zosilnel. Cena zároveň testuje lokálne maximá, čo ukazuje na snahu trhu nadviazať na predchádzajúcu rastovú vlnu.
CCI sa pohybuje na hodnote 98,6, teda tesne pod hranicou prekúpeného pásma, čo signalizuje silné nákupné momentum, ale zároveň aj možnosť krátkodobého ochladenia. Momentum dosahuje 103,07, a zostáva tak nad neutrálnou úrovňou 100, čo rastový scenár ďalej podporuje. Technicky je situácia priaznivá, pokiaľ sa cena udrží nad oblasťou okolo 12 950 USD. Prípadný prieraz nad 13 300 USD by mohol otvoriť priestor pre ďalší posun vyššie, zatiaľ čo návrat pod krátkodobý priemer by mohol priniesť aspoň dočasnú korekciu.
Zdroj: xStation5
Graf ALUMINIUM (H1)
Cena hliníka sa pohybuje okolo 3 559 USD a aj po krátkodobom oslabení zostáva nad kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na 3 533 USD aj SMA 100 na 3 495 USD. To potvrdzuje, že krátkodobý trend je stále pozitívny, aj keď po predchádzajúcom raste prišlo viditeľné spomalenie. Trh sa po dosiahnutí lokálneho maxima nad 3 640 USD stiahol a teraz prechádza do konsolidácie pri dôležitej zóne 3 559 až 3 573 USD.
CCI sa nachádza na hodnote -62,3, čo ukazuje na ochladenie nákupného momenta a mierne slabšiu dynamiku po predchádzajúcom raste. Momentum na úrovni 99,916 sa drží tesne pod neutrálnou hranicou, takže trh aktuálne skôr vyčkáva a hľadá nový impulz. Pokiaľ cena zostane nad pásmom okolo 3 533 USD, technický obraz zostáva relatívne priaznivý. Naopak výraznejší pokles pod EMA 50 by mohol otvoriť cestu ku korekcii smerom k 3 495 USD, kde leží SMA 100. Na obnovenie silnejšieho rastu by bolo dôležité vrátiť sa nad 3 573 USD a následne znovu otestovať oblasť nedávnych maxím.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.