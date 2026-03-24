🚩Nasdaq opäť oslabuje, keďže ropa a výnosy štátnych dlhopisov znovu rastú

Pred otvorením amerického trhu sa futures na Nasdaq 100 (US100) obchodujú nižšie, a to najmä v dôsledku rastu cien ropy, ktorá sa po včerajšom poklese na 91 USD za barel vrátila na 98 USD za barel. US100 klesol pod 24 000 bodov, zatiaľ čo výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov sa vrátili k úrovni 5 % a vyhliadka na rýchle vyriešenie krízy na Blízkom východe zostáva naďalej vzdialená.
- Ochota podstupovať riziko, meraná podielom retailových investorov na nákupoch akcií, klesla na približne 8 % — najnižšiu úroveň od 3. štvrťroka 2024 — oproti 15 % v novembri 2025 (a približne 11,5 % na vrchole „meme“ rally v roku 2021). Aktuálne sa nachádza na úrovniach, ktoré boli zaznamenané počas medvedích trhov v rokoch 2020 a 2022.
- Očakáva sa, že námorná pechota USA dorazí do Iránu v piatok, a Donald Trump dal Iránu včera päť dní na začatie rokovaní, čo môže ku koncu týždňa ďalej posilniť risk-off sentiment pre obavy z možnej eskalácie napätia medzi Washingtonom a Teheránom počas nadchádzajúceho víkendu.
US100 (interval D1)
Technický výhlaď pre US100 sa zrejme zhoršuje. Ak sa kupujúcim nepodarí vytlačiť index nad 200-dňovú EMA (červená línia, 24 500 bodov), predajný tlak sa môže zvýšiť a index by mohol klesnúť smerom k úrovni 23 000 bodov.
Zdroj: xStation5
OIL (interval D1)
Ropa včera výrazne schladla a teraz sa pokúša vrátiť nad hranicu 100 USD za barel. RSI sa nachádza na úrovni 61 a počas predchádzajúcej seansy výrazne oslabil. Kľúčové dlhodobé úrovne podpory sa nachádzajú na 91 USD — vymedzené nedávnymi cenovými reakciami — a ďalej na 84 USD a 72 USD (kĺzavé priemery EMA50 a EMA200).
Zdroj: xStation5
Pri pohľade na minulé reakcie ropného trhu na geopolitické udalosti je súčasná rally prekonaná v podstate iba obdobím vojny v Perzskom zálive na začiatku 90. rokov. Súčasné riziká na strane ponuky sa zdajú byť prinajmenšom porovnateľné, a napriek tomu ani vtedy nemal tento pohyb parabolický charakter – predchádzali mu výrazné korekcie.
Zdroj: XTB Research
