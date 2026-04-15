Nasdaq predĺžil víťaznú sériu na 10 obchodných dní. Vsadili trhy na správny scenár?📈

- Nasdaq Composite predĺžil víťaznú sériu na 10 dní, najdlhšiu od roku 2021, S&P 500 sa blíži k historickým maximám
- Rast poháňa AI dopyt, silné firemné zisky a nádej na mierovu dohodu v Iráne
- Hormuz zostáva uzavretý, prímerie vyprší 21. apríla - optimizmus je krehký
- Fed zostáva opatrný, zmena šéfa centrálnej banky komplikuje výhľad sadzieb
- Veľká časť rastu je koncentrovaná v úzkej skupine tech firiem - valuácie sú napnuté
Index Nasdaq Composite zažíva jeden z najsilnejších rastov za posledné roky. Od začiatku apríla výrazne posilnil a dostal sa na najlepšiu trajektóriu od roku 2021. Spolu s ním rastie aj S&P 500, ktorý sa opäť približuje k historickým maximám.
Za aktuálnym pohybom stojí kombinácia viacerých faktorov. Technologický sektor naďalej ťaží zo silného dopytu po umelej inteligencii a očakávaného rastu ziskov. Krátkodobú úľavu priniesli aj správy o možnom obnovení mierových rokovaní medzi USA a Iránom. Investori vsadili na scenár, v ktorom prípadná dohoda opätovne otvorí Hormuzský prieliv a uvoľní tlak na ceny energií. Hormuz však zostáva fakticky uzavretý a prímerie vyprší 21. apríla.
GRAF: NQSE.DE (H1)
Zdroj: xStation5
Trh tak momentálne obchoduje pomerne optimistický scenár: inflácia bude ďalej klesať, firemné zisky zostanú silné a geopolitické napätie sa upokojí. Takáto kombinácia historicky vytvára priaznivé prostredie pre rizikové aktíva. Riziká však zostávajú. Inflácia sa stále drží nad cieľom centrálnej banky a prípadný rast cien ropy ju môže opäť zrýchliť. Federal Reserve opakovane signalizuje opatrnosť. Trhy síce oceňujú možnosť jedného až dvoch znížení sadzieb do konca roka, no zmena na čele Fedu a pretrvávajúce vojnové riziká tento výhľad komplikujú. Otáznik visí aj nad udržateľnosťou vysokých valuácií, pričom veľká časť rastu je koncentrovaná do úzkej skupiny technologických firiem.
Súčasná rally tak stojí na predpoklade, že viacero pozitívnych faktorov sa naplní naraz. História však ukazuje, že práve takéto obdobia bývajú najcitlivejšie na sklamanie. Ak sa niektorý z kľúčových predpokladov nenaplní, volatilita sa môže rýchlo vrátiť. Trhy dnes nerastú preto, že riziká zmizli. Trhy dnes nerastú preto, že riziká zmizli. Rastú preto, že optimizmus zatiaľ prevažuje nad opatrnosťou.
