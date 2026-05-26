Osem týždňov rastu S&P 500: Kedy sa rally zastaví?📈📉

- S&P 500 rastie ôsmy týždeň v rade
- Rally ťahajú hlavne veľké technologické firmy
- Trhová šírka zostáva relatívne slabá
- Fed zostáva opatrný pri znižovaní sadzieb
- Rizikom sú vysoké valuácie a koncentrácia trhu
Americké akcie zažívajú jedno z najsilnejších období za posledné roky. Index S&P 500 práve uzavrel ôsmy rastový týždeň v rade, najdlhšiu sériu od roku 2023, a drží sa blízko historických maxím. Na prvý pohľad ide o jasný dôvod na optimizmus. Pri bližšom pohľade pod povrch však obraz nie je až taký jednoznačný.
GRAF:CSPX.UK (H1)
Zdroj: xStation5
Rast trhu totiž zostáva výrazne koncentrovaný. Klasický kapitálovo vážený S&P 500 pokračuje v silnom raste najmä vďaka najväčším technologickým spoločnostiam, zatiaľ čo rovnako vážená (equal weighted) verzia indexu za posledných dvanásť mesiacov zaostávala. To naznačuje, že veľká časť trhu sa na rally nepodieľa rovnakou mierou a zisky indexu vo veľkej miere ťahá relatívne úzka skupina "megakapitalizačných" firiem.
Práve koncentrácia predstavuje jedno z hlavných rizík. Podľa Goldman Sachs tvorilo desať najväčších spoločností približne 41 percent trhovej kapitalizácie indexu S&P 500, čo predstavuje historicky mimoriadne vysokú úroveň. Podobnú koncentráciu sme naposledy videli koncom deväťdesiatych rokov počas poslednej fázy technologickej bubliny. Dnešná situácia však nie je identická. Na rozdiel od obdobia dotcom bubliny sú dnešní technologickí lídri mimoriadne ziskoví a generujú silné cash flow, čo robí aktuálne valuácie fundamentálne obhájiteľnejšími.
Otázkou však zostáva, nakoľko je trh odolný voči zhoršeniu makroekonomického prostredia. Nálada amerických spotrebiteľov ostáva slabá a inflačné očakávania zostávajú zvýšené. Federálny rezervný systém zároveň naznačuje, že priestor na rýchle znižovanie úrokových sadzieb zostáva obmedzený. Vyššie výnosy štátnych dlhopisov spolu s pretrvávajúcou infláciou pritom historicky predstavovali náročnejšie prostredie pre akciové valuácie.
V posledných dňoch navyše trhy podporoval optimizmus okolo možného zmiernenia napätia medzi USA a Iránom, čo tlačilo ceny ropy nadol a pomáhalo rizikovým aktívam. Tento faktor však môže byť veľmi rýchlo reverzovaný pri akomkoľvek geopolitickom zhoršení situácie. Otázka preto nestojí tak, či sa súčasná rally raz zastaví, ale skôr kedy a čo bude spúšťačom zmeny nálady. Osem týždňov nepretržitého rastu patrí medzi relatívne vzácne obdobia a história ukazuje, že podobné série sa často končia kombináciou viacerých faktorov, nie jednou konkrétnou správou.
Pre investorov je preto dôležité nesledovať iba samotnú úroveň indexu, ale aj to, aké široké je pozadie aktuálneho rastu. Práve trhová šírka môže v nasledujúcich mesiacoch napovedať viac než samotné nové maximá indexov.
