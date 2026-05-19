Výnosy amerických dlhopisov na maxime od roku 2007. Trasú sa trhy?

- Výnos 30-ročného amerického dlhopisu dnes dosiahol 5,1816 percenta, intradenné maximum bolo 5,1953 percenta - najvyššie od júla 2007
- Od ročného minima v októbri 2025 (4,5306%) si výnos pripísal vyše 65 bázických bodov
- Výnos 10-ročného dlhopisu vzrástol na 4,683 percenta, maximum od januára 2025
- 62 percent globálnych správcov fondov podľa prieskumu Bank of America očakáva výnosy na úrovni 6 percent
- 40 percent inštitucionálnych investorov označuje druhú vlnu inflácie za hlavné riziko
- Japonský 30-ročný výnos dosiahol historické maximum, britský je na 5,773 percenta
Americké štátne dlhopisy zažívajú dnes jeden z najdramatickejších dní za takmer dve dekády. Výnos 30-ročného dlhopisu USA stúpol na 5,1816 percenta, pričom v priebehu dnešného obchodovania dosiahol intradenné maximum 5,1953 percenta, najvyššiu úroveň od júla 2007. Pre porovnanie, ročný priemer tohto výnosu sa pohyboval na úrovni 4,8280 percenta a ešte v októbri 2025 sa výnos nachádzal na ročnom minime 4,5306 percenta. Za sedem mesiacov si teda výnos pripísal vyše 65 bázických bodov. Výnos 10-ročného dlhopisu, kľúčového benchmarku pre hypotéky a spotrebiteľské úvery, dnes vzrástol na 4,683 percenta, čo je najvyššia hodnota od januára 2025.
Za súčasným výpredajom dlhopisov stojí kombinácia dvoch faktorov, ktoré sa navzájom zosilňujú. Prvým je inflácia roztočená vojnou v Iráne. Cena ropy Brent dnes prevyšuje 110 dolárov za barel a séria inflačných správ z minulého týždňa ukázala, že drahá energia sa rýchlo prelína do širšej cenovej hladiny. Druhým faktorom je prehodnotenie očakávaní trhu voči Federálnemu rezervnému systému. Časť investorov dnes aktívne cení možnosť, že ďalším krokom Fedu nebude znižovanie, ale zvyšovanie úrokových sadzieb, teda scenár, ktorý bol ešte pred niekoľkými mesiacmi považovaný za nepravdepodobný.
Nálady inštitucionálnych investorov zachytáva prieskum Bank of America zverejnený dnes, v ktorom sa zúčastnilo 200 správcov fondov spravujúcich celkovo 517 miliárd dolárov. Až 62 percent respondentov očakáva, že výnos 30-ročného dlhopisu dosiahne 6 percent - úroveň naposledy viditeľnú v roku 1999. Opačný scenár, pokles na 4 percentá, predpokladá iba 20 percent opýtaných. Ako najväčšie riziko označilo 40 percent správcov fondov druhú vlnu inflácie. Analytici Citigroup zároveň dnes uviedli, že 5,5 percenta sa stáva novým psychologickým cieľom trhu. Hladinou, na ktorej výnosy naposledy stáli pred 22 rokmi.
Výpredaj dlhopisov nie je len americkým javom. Japonský 30-ročný výnos tento týždeň dosiahol historické maximum, britský 30-ročný dlhopis sa obchoduje na 5,773 percenta. Globálne dlhopisové trhy čelia synchronizovanému tlaku, ktorý komplikuje situáciu centrálnych bánk po celom svete a zvyšuje náklady na financovanie pre vlády, firmy aj domácnosti. Pre akciové trhy rastúce výnosy predstavujú dvojitú hrozbu: rastúcu konkurenciu bezpečných aktív a tlak na ocenenia, najmä technologických spoločností.
