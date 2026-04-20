Nenápadná komodita je späť ⚠️ Hedžové fondy sa po dvoch rokoch otočili do býčej nálady 📈

- Fondy sú na bavlne čisté v pluse prvýkrát po dvoch rokoch.
- Bavlne pomáha drahšia ropa, ktorá zhoršuje konkurencieschopnosť syntetiky.
- Cenu podporujú aj obavy z nižšej ponuky a sucha v USA.
- Futures od začiatku konfliktu vzrástli asi o 22 %.
Hedžové fondy a ďalší správcovia peňazí sa pri bavlne prvýkrát po približne dvoch rokoch priklonili k býčiemu výhľadu. Podľa dát americkej komisie CFTC počet dlhých pozícií v týždni do 14. apríla prevýšil krátke o 16 825 kontraktov, čo znamená obrat po dlhom období negatívneho sentimentu.
Zdroj: CFTC
Hlavným dôvodom je rast cien ropy spojený s vojnou v Iráne, ktorý zdražuje syntetické vlákna vyrábané z ropných derivátov, najmä polyester a nylon. To zvyšuje konkurencieschopnosť bavlny ako prírodného vlákna a podľa analytikov môže prinútiť textilky, predovšetkým v Ázii, upravovať výrobné zmesi v prospech vyššieho podielu bavlny.
Rastový príbeh však nestojí len na drahšej energii. Trh zároveň začína viac riešiť aj ponukovú stranu. Vyššie ceny hnojív môžu negatívne zasiahnuť výsadbu a znížiť produkciu v budúcej sezóne. Ďalším rizikom je pokračujúce sucho v USA, ktoré zvyšuje neistotu okolo budúcej úrody.
Aj výhľad globálnej bilancie začína byť pre cenu podporný. Spoločnosť Cotlook už v marci odhadla, že svetový trh s bavlnou sa môže v sezóne 2026/27 dostať do deficitu okolo 295 tisíc ton. Aj preto futures na bavlnu od začiatku konfliktu vzrástli približne o 22 % a obchodujú sa blízko dvojročných maxím.
Podľa analytičky BMI Bin Hui Ong by navyše bavlna mohla zostať silná aj v prípade, že by ceny ropy neskôr klesli. Dôvodom je, že sa postupne vytráca optimizmus ohľadom dostatočnej ponuky, ktorý ceny počas roka 2025 držal pod tlakom. Výraznejší rast však môžu brzdiť stále pomerne vysoké zásoby, ktoré na trhu fungujú ako určitý tlmič.
Z dát CFTC zároveň vyplýva, že dlhé pozície vzrástli na 56 736 kontraktov, zatiaľ čo krátke klesli na 23-mesačné minimum. To potvrdzuje, že špekulatívny kapitál začína na bavlne opäť vidieť zaujímavý rastový potenciál.
Graf COTTON (H1)
Cena bavlny sa pohybuje okolo 79,39 USD a naďalej si udržiava výrazne býčie nastavenie. Trh v posledných dňoch predviedol silný rastový trend, počas ktorého sa cena postupne vzdialila od kĺzavých priemerov a drží sa nad EMA 50 na úrovni 78,15 USD aj nad SMA 100 na hodnote 76,74 USD, čo potvrdzuje, že kupujúci majú vývoj stále pod kontrolou a aj napriek miernemu kolísaniu zostáva celkový trend jasne rastúci.
Aktuálny pohyb ukazuje skôr na konsolidáciu pri lokálnych maximách než na výraznejší obrat. Trh po predchádzajúcej rally iba vstrebáva zisky, pričom nedochádza k hlbšiemu návratu pod dôležité technické úrovne. %R sa drží v hornej časti pásma, čo signalizuje silu trhu, hoci zároveň naznačuje, že priestor na ďalší rast môže byť krátkodobo obmedzený bez predchádzajúceho vydýchnutia. Momentum sa pohybuje nad neutrálnou hladinou a potvrdzuje pokračujúcu pozitívnu dynamiku.
Z technického pohľadu bude kľúčové sledovať, či sa bavlna udrží nad pásmom okolo 78,15 až 78,20. Ak áno, býčí scenár zostane v hre a trh môže opäť zaútočiť na oblasť nedávnych maxím okolo 79,5 až 80,0. Naopak, výraznejší pokles pod EMA 50 by mohol otvoriť priestor pre korekciu smerom k SMA 100 v blízkosti 76,74. Celkovo však graf zatiaľ ukazuje, že prevaha zostáva na strane kupujúcich a prípadné poklesy majú zatiaľ skôr charakter technického oddychu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.