Nové LNG projekty môžu zmeniť trh s plynom 🔥

- Čistý export plynu z USA má vzrásť na 18,7 Bcf/d v roku 2026 a na 20,5 Bcf/d v roku 2027.
- Export LNG porastie vďaka novým terminálom a vyššiemu dopytu mimo oblasť Hormuzského prielivu.
- Európa zostáva hlavným odberateľom amerického LNG, zatiaľ čo export do Číny klesol na nulu.
- Potrubné exporty podporí najmä rastúci dopyt po plyne v Mexiku.
Exporty amerického zemného plynu budú v najbližších dvoch rokoch ďalej rásť. Podľa najnovšieho výhľadu sa čistý export plynu z USA zvýši v roku 2026 o 18 % na 18,7 Bcf/d a v roku 2027 pridá ďalších 10 % na 20,5 Bcf/d. Hlavným motorom tohto rastu bude predovšetkým rýchle navyšovanie kapacít na export LNG, ale aj vyššie potrubné exporty, najmä do Mexika.
Zdroj: EIA
Samotný export amerického LNG má tento rok vzrásť o 1,9 Bcf/d na priemerných 17,0 Bcf/d a v roku 2027 sa má zvýšiť o ďalších 9 %, teda o 1,5 Bcf/d. Za rastom stojí spustenie viacerých nových exportných projektov, ktoré budú postupne nabiehať do plnej prevádzky do konca roka 2027. Vyššie využitie terminálov zároveň podporuje aj napätá situácia okolo Hormuzského prielivu, ktorá zvyšuje dopyt po dodávkach LNG z oblastí mimo tohto strategického uzla.
Dôležitým faktorom je aj výpadok časti katarskej exportnej kapacity. Narušenie tokov cez Hormuz sa sústreďuje najmä v Katare a týka sa viac než 10 Bcf/d, teda približne 20 % globálnych dodávok LNG. Po marcovom útoku na zariadenie Ras Laffan navyše Katar utrpel škody na časti exportnej infraštruktúry a opravy môžu podľa odhadov trvať až päť rokov. To vytvára priestor práve pre amerických exportérov.
Súčasná maximálna exportná kapacita USA dosahuje 18,3 Bcf/d, no v ďalších dvoch rokoch sa má ďalej rozšíriť. V roku 2026 majú byť spustené nové vlaky projektu Corpus Christi Stage 3 a prvé dve jednotky Golden Pass LNG. V roku 2027 majú nasledovať projekty Port Arthur LNG Phase 1, Rio Grande LNG Trains 1 & 2 a tiež posledný vlak Golden Pass LNG. Okrem toho získali terminály Plaquemines LNG a Elba Island LNG povolenie na zvýšenie exportnej kapacity.
Zdroj: EIA
Z regionálneho pohľadu zostáva hlavným odberateľom amerického LNG Európa. V roku 2025 tam export dosiahol rekordných 10,3 Bcf/d oproti 6,3 Bcf/d v roku 2024 a tvoril 68 % celkového objemu amerických exportov LNG. Najrýchlejšie rástli dodávky do Talianska a Poľska. Naopak vývoz do Ázie klesol zo 4,0 Bcf/d na 2,5 Bcf/d a podiel regiónu spadol na 16 %. Vývoz do Číny sa dokonca prepadol na nulu, zatiaľ čo o výrazný rast sa postaral Egypt, kam americké dodávky vzrástli na 1,2 Bcf/d.
Popri LNG porastú aj potrubné exporty. Tie by mali dosiahnuť 9,8 Bcf/d v roku 2026 a 10,0 Bcf/d v roku 2027. Hlavnú úlohu tu zohráva Mexiko, kde rastie dopyt po plyne kvôli výrobe elektriny aj rozvoju nových LNG zariadení. Práve nové mexické projekty budú zásobované plynom z USA, čo ďalej posilní cezhraničné exportné toky.
Naopak dovoz plynu z Kanady by mal postupne slabnúť. Po priemere 8,6 Bcf/d v roku 2025 sa očakáva pokles na 8,0 Bcf/d v roku 2027. Dôvodom je postupné spustenie nových LNG kapacít na západnom pobreží Kanady a tiež rast ťažby v oblasti Appalachia, ktorá vo väčšej miere pokryje dopyt na severovýchode USA.
Pre investorov je dôležité, že USA ďalej upevňujú svoju pozíciu jedného z kľúčových svetových dodávateľov zemného plynu. Kombinácia novej exportnej infraštruktúry, vyššieho zahraničného dopytu a problémov konkurenčných producentov vytvára podmienky na pokračujúci rast amerického LNG sektora aj v ďalších rokoch.
Graf NATGAS (H1)
Aktuálne sa zemný plyn obchoduje v blízkosti 2,81 USD, teda nad kĺzavými priemermi EMA 50 na 2,739 USD aj SMA 100 na 2,670 USD, čo potvrdzuje zlepšené krátkodobé technické nastavenie. Po vytvorení cenového gapu sa na trhu rozvinul rastový trend, ktorý cenu posunul výrazne vyššie. CCI sa pohybuje okolo hodnoty 71, čo ukazuje na stále pozitívne momentum, ale bez extrémnej prekúpenosti. Aj Momentum 102,368 potvrdzuje, že kupujúci majú zatiaľ navrch, hoci v posledných hodinách je viditeľné skôr spomalenie rastu a prechod do užšej konsolidácie. Objem obchodov nie je extrémny, čo môže znamenať, že trh teraz čaká na nový impulz pre rozhodnejší pohyb.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
