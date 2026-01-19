Nový front obchodnej vojny – Grónsko❄️ Porastie zlato ďalej❓

- Transatlantické vzťahy najhoršie za posledné desaťročia
- Trump využíva clá na získanie Grónska, Európa zvažuje odvetu
- Ekonomická prepojenosť stále hrá v prospech Európy
- USA čelia vážnemu dlhovému problému, zo situácie môže profitovať zlato
- Transatlantické vzťahy najhoršie za posledné desaťročia
- Trump využíva clá na získanie Grónska, Európa zvažuje odvetu
- Ekonomická prepojenosť stále hrá v prospech Európy
- USA čelia vážnemu dlhovému problému, zo situácie môže profitovať zlato
Napätie medzi USA a Európou pre nekompromisnú snahu získať Grónsko ešte nedávno pripomínalo len iskru – dnes je z toho požiar. Počas víkendu Donald Trump prešiel od slov k činom a spustil ďalšiu colnú a obchodnú vojnu.
Od 1. februára 2026 budú zavedené 10 % clá na tovar z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Holandska a Fínska. Clá sa týkajú výhradne krajín, ktoré sa rozhodli vyslať svoje jednotky na Grónsko po sérii hrozieb z posledných týždňov. Ak sa nedosiahne „dohoda,“ ako Trump označuje odovzdanie Grónska pod americkú správu, clá sa zvýšia na 25 %.
Reakcia Európy sa od obchodných rokovaní v roku 2025 výrazne líši tónom. Namiesto politiky kompromisu začala Európa stanovovať neprekročiteľné hranice americkej expanzii a pohrozila rôznymi finančnými a regulačnými nástrojmi, ktorých uplatnenie bude mať devastačný dopad na obe strany. Patrí medzi ne aj nástroj proti nátlaku (ACI). Aktuálne je na stole balík obmedzení voči USA v hodnote 93 miliárd eur.
Reakcia je viditeľná aj na druhej strane Atlantiku. V hlavnom prúde americkej politiky sa čoraz viac objavujú trhliny a pochybnosti o Trumpovej politike, nielen zo strany opozície, ale aj v rámci jeho vlastnej strany. Mnohí významní republikáni otvorene uvádzajú, že pokus o získanie Grónska ukončí Trumpovo prezidentstvo. Kongres nelení a už prijíma sériu opatrení na zastavenie ďalšej agresívnej politiky.
EURUSD (D1)
Euro posilňuje po eskalácii
Zdroj: xStation5
Asymetria závislosti a faktor času pracujú proti USA. To je dôvodom bezprecedentnej agresivity americkej administratívy, ktorá si je vedomá, že si nemôže dovoliť otvoriť ďalší front v obchodnej vojne, ktorú zjavne prehráva. Aké ekonomické páky majú jednotlivé európske krajiny v konfrontácii s USA?
Dánsko
Aktuálny vlastník Grónska. Hoci malé, Dánsko zohráva významnú úlohu vo farmaceutickom sektore a námornej logistike. Novo Nordisk dodáva Američanom revolučné lieky na obezitu a Maersk ovláda značnú časť trhu so zaisťovaním a prepravou kontajnerov.
Nórsko
Nóri sú pobúrení – ostrovy Svalbard a Jan Mayen sa tiež ocitli na „zozname želaní“ USA. Nórsko je energetická veľmoc – dôležitý dodávateľ zemného plynu a ropy. Obmedzenie prístupu USA k ložiskám v Nórsku by bolo ranou pre amerických ťažiarov. Európa tiež môže znížiť závislosť od USA v oblasti LPG rozšírením ťažby v Nórsku.
Nemecko
Spolková republika je síce spájaná s priemyselným útlmom, no Nemecko je stále treťou najväčšou ekonomikou sveta. CNC stroje, senzory, priemyselná chémia, riadiace systémy, farmácia, lasery – produkty BASF, Siemens či Infineon. USA sú na nich kriticky závislé. Opačne ide o asymetrickú závislosť – americké dodávky potravín a digitálnych služieb sú nahraditeľné.
Francúzsko
Francúzsko vedie obranu európskych záujmov v Grónsku. Je jadrovou aj vojenskou veľmocou a globálnym lídrom v mnohých oblastiach. Vyváža do USA prúdové motory (Dassault, Airbus, ATR) a luxusný tovar (LVMH), dováža IT služby a poľnohospodárske produkty. Táto závislosť je malá a ďalej sa znižuje. Dohoda Mercosur umožní nahradiť amerických farmárov producentmi z Latinskej Ameriky a alternatívy ako SAP či Mistral môžu vytlačiť technologické oligopoly zo Silicon Valley.
Holandsko
Holandsko je síce malé, ale ťažká váha v boji za technologickú nezávislosť od USA. Kontroluje ASML – bez nej by americký technologický sektor padol o dve dekády späť. Rovnako je dôležitý NXP. Holandsko je zároveň druhým najväčším exportérom potravín na svete – po USA. Nahradiť americké produkty tými holandskými je pre EÚ otázkou niekoľkých podpisov, čo by znamenalo ekonomickú katastrofu pre poľnohospodárske štáty USA.
Spojené kráľovstvo
Britská ekonomika je oslabená, ale USA sú stále silne závislé na britských firmách. Napríklad Rolls Royce – bez jeho motorov je americký obranný priemysel paralyzovaný. Výroba a opravy lietadiel meškajú už dnes – odstrihnutie RR by skolabovalo dodávky pre Pentagon. Navyše je UK druhým najväčším držiteľom amerického dlhu.
Toto je vhodný moment presunúť sa k podstate trhu. Američania čelia obrovskému dlhovému problému – oveľa väčšiemu ako Európa. Zároveň je ich závislosť od zahraničných veriteľov výrazne vyššia.
Súčasná politika prezidentovej administratívy má tieto dôsledky:
-
Znižuje dôveru v USA, americký trh a inštitúcie.
-
To zároveň znižuje dôveryhodnosť amerického dlhu.
-
Klesá dopyt po amerických dlhopisoch, dolár oslabuje a výnosy rastú.
-
Krátkodobo to podporuje export a ekonomiku, čo je vidieť aj v aktuálnych dátach z USA.
-
Z dlhodobého hľadiska sa však dlhové zaťaženie USA stane neudržateľným.
USA tak čelia rozhodnutiu – buď extrémne uvoľnená menová politika, ktorá znehodnotí dlh alebo aspoň udrží výnosy na úrovni umožňujúcej jeho obsluhu, alebo bezprecedentné výdavkové škrty.
V oboch prípadoch to povedie k hospodárskej a fiškálnej kríze – a práve preto je administratíva nepriateľsky naladená voči Jeromemu Powellovi, ktorý sa nechce stať súčasťou tohto vývoja.
Ak dôjde k eskalácii konfrontácie, väčšina tried aktív stratí, no potenciálnym útočiskom sa stanú drahé kovy – predovšetkým zlato. To bude profitovať z presunu obrovského kapitálu z akciových a dlhopisových trhov, čo už vidíme aj na nákupoch centrálnych bánk.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US OPEN: Trumpova otočka zlepšuje náladu na Wall Street
Denné zhrnutie: „Sell America“ ťahá americké aktíva ku dnu (20.01.2026)
Banky sa obávajú Trumpa📉Centrálne plánovanie v USA?
💡Geopolitika a clá v centre pozornosti: drahé kovy na rekordoch (Komoditné zhrnutie 20.01.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.