Ochrnutie vo Francúzsku: Nová kapitola politických nepokojov

Francúzsky premiér Sébastien Lecornu rezignoval uprostred prehlbujúcej sa politickej krízy, len deň po tom, čo prezident Emmanuel Macron oznámil nové zloženie kabinetu, a menej než mesiac po nástupe do funkcie. Ide o tretieho premiéra, ktorý prišiel o post pre neschopnosť presadiť kľúčové reformy v roztrieštenom parlamente. Udalosti výrazne otrasli francúzskymi finančnými trhmi a vyvolali prudkú vnútropolitickú diskusiu. Lecornu sa zároveň stáva najkratšie slúžiacim premiérom v histórii Francúzska, čo zvýrazňuje hlbokú neistotu ohľadom budúcnosti krajiny.
Dôvody Lecornuovej rezignácie
Lecornu podal demisiu menej než 24 hodín po tom, ako Macron predstavil vládu zloženú prevažne z politikov predchádzajúcich kabinetov. Toto rozhodnutie vyvolalo širokú kritiku opozície, ktorá očakávala skutočnú zmenu. Vo vyhlásení uviedol, že dôvodom odchodu je narastajúca politická polarizácia a nemožnosť efektívne vykonávať svoju funkciu.
Zdôraznil najmä ťažkosti s presadzovaním rozpočtu obsahujúceho nepopulárne škrty a daňové zvýšenia – opatrenia požadované Bruselom vzhľadom na najväčší deficit v eurozóne.
Politická a spoločenská odozva
Lecornuova rezignácia okamžite vyvolala vlnu reakcií naprieč francúzskym politickým spektrom. Líder socialistov Olivier Faure vyhlásil, že Macronov blok sa rozpadá a vláda stratila legitimitu.
Kľúčové opozičné postavy, vrátane Marine Le Pen a Jean-Luca Mélenchona, vyzvali na rozpustenie Národného zhromaždenia a dokonca navrhli ústavnú žalobu na prezidenta. Jordan Bardella z krajne pravicového Národného združenia otvorene vyhlásil, že obnovenie stability je možné len prostredníctvom predčasných parlamentných volieb.
Finančné trhy reagujú prudko
Odstúpenie premiéra okamžite zasiahlo francúzsky kapitálový trh. Index CAC 40 dnes klesol až o 2 %, pričom bankové akcie zaznamenali najväčšie straty. Euro oslabilo na 1,1650 USD.
Výnosy francúzskych dlhopisov prudko vzrástli, pričom spread voči nemeckým Bundom sa rozšíril na 86 bázických bodov – najvyššiu úroveň od prelomu decembra a januára. Ekonómovia varujú, že politické nepokoje ďalej sťažia rozpočtové rokovania, čo môže spôsobiť rýchlejší rast deficitu, než sa pôvodne očakávalo.
Výhľad do budúcnosti
Vláda čelí termínu 13. októbra na predloženie úplného návrhu zákona o rozpočte. Najnovšia rezignácia premiéra prehlbuje politickú krízu a robí scenár predčasných parlamentných volieb čoraz častejšou témou v politických komentároch a trhových analýzach.
V nasledujúcich týždňoch bude nedostatok jasného politického smerovania a dôvery investorov najvýznamnejším faktorom určujúcim ekonomickú a politickú budúcnosť Francúzska.
Situácia sa zároveň prenáša aj do širšieho európskeho kontextu, čo sa odráža na menovom páre EURUSD. Ten dnes otestoval hladinu 1,1650 USD, čo je jeho najnižšia úroveň od 25. septembra. Ak by bola táto kľúčová podporná úroveň prelomená, pár by mohol smerovať k minimám z konca augusta, čím by sa zvýšil tlak na Európsku centrálnu banku (ECB), aby zvážila opätovné zníženie úrokových sadzieb.
V súčasnosti trh očakáva len niekoľkopercentnú pravdepodobnosť zníženia sadzieb do konca roka a najviac 30 % pravdepodobnosť zníženia v rámci aktuálne predpokladaného horizontu.
