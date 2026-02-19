OIL: ropa rastie v dôsledku eskalácie napätia medzi USA a Iránom ⚔️

Ropa WTI aktuálne rastie o 1,30 % na 65,90 USD za barel. Brent sa obchoduje nad úrovňou 70 USD. Eskalácia napätia medzi USA a Iránom opäť zvýšila geopolitickú rizikovú prémiu.
Správy o patovej situácii v diplomatických rokovaniach a rastúcej vojenskej aktivite USA v regióne zvýšili obavy z možného úderu na Irán. Investori pred víkendom budujú dlhé pozície v obave, že prípadné narušenie prevádzky v Hormuzskom prielive by mohlo výrazne obmedziť globálnu ponuku. Hoci predchádzajúce epizódy napätia neviedli k trvalému rastu cien, analytici varujú, že podcenenie súčasného rizika môže byť chybou, najmä keď Irán naznačuje možnosť útokov na energetickú infraštruktúru v prípade ďalšej eskalácie.
Makroekonomické prostredie situáciu ďalej komplikuje. Zápisnica zo zasadnutia Fedu ukázala, že tvorcovia menovej politiky zostávajú opatrní pri znižovaní sadzieb a niektorí pripúšťajú aj možnosť opätovného sprísnenia, ak by inflácia pretrvávala – čo podporuje dolár a výnosy amerických dlhopisov. Zároveň môže očakávané rozhodnutie Najvyššieho súdu USA o clách výrazne zmeniť výhľad ekonomického rastu a dopytu po rope. Pozitívne pro-rastové prekvapenie, napríklad zrušenie ciel, by mohlo ceny ropy ďalej podporiť, zatiaľ čo slabé makrodáta alebo jastrabie signály z Fedu by mohli rast obmedziť napriek geopolitickému napätiu.
Z technického pohľadu sa ropa výrazne odrazila od supportu v pásme 62–63 USD a aktuálne testuje kľúčovú rezistenciu v oblasti 66–67 USD. Jasné prerazenie tejto úrovne by otvorilo priestor smerom k 70,50 USD a mohlo by ďalej zvýšiť geopolitickú prémiu v cenách. Bez jasnej eskalácie konfliktu však môže trh zostať v existujúcom pásme a vyvažovať titulkové riziká s makroekonomickými fundamentmi.
