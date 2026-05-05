Pentagon: Prímerie drží. Ropa klesla o 3 doláre📉🛢️

- Pentagon dnes vyhlásil, že iránske útoky neprekročili prah pre obnovenie vojny - prímerie formálne trvá
- Hormuzským prielivom v pondelok prešli len 4 lode - pred vojnou ich bolo denne 120+
- USA eskortovali dve obchodné lode cez prieliv v rámci operácie Project Freedom
- Goldman Sachs varuje pred rýchlym vyčerpávaním zásob nafty a leteckého paliva
- Aj pri diplomatickom riešení zostanú ceny ropy zvýšené - infraštruktúra poškodená, míny v prielive
Po noci plnej napätia prišlo v utorok ráno zo Washingtonu tlmené upokojenie. Minister obrany Pete Hegseth a predseda zboru náčelníkov generál Dan Caine na spoločnej tlačovej konferencii vyhlásili, že iránske útoky z pondelka. A to vrátane raketových a dronových úderov na Spojené arabské emiráty. Podľa nich nepresiahli prah, ktorý by odôvodňoval obnovenie plnohodnotných bojových operácií. Prímerie platné od 8. apríla podľa nich formálne trvá.
Trhy reagovali okamžite. Cena ropy Brent, ktorá v pondelok poskočila takmer o 5 percent na 114,5 dolára, v utorok klesla o vyše 2 percentá na úroveň 111 dolárov/barel. Americká WTI sa prepadla o viac ako tri percentá pod hranicu 103 dolárov/barel. Akciové indexy mierne rástli. S&P 500 posilnil o 0,6 percent a Nasdaq si pripísal 1 percento, pričom dosiahol nové historické maximum v priebehu obchodovania.
GRAF: OIL (H1)
Zdroj: xStation5
Situácia napriek tomu zostáva krehká. Kým Washington tvrdí, že koridorom Hormuzského prielivu v pondelok bezpečne preplávali dve americké obchodné lode pod eskortou vojenských torpédoborcov, pred vojnou prechádzalo prielivom denne viac ako 120 lodí. Podľa dát S&P Global Market Intelligence ich v pondelok prešli iba štyri. Irán stráca kontrolu nad naratívom. Hegseth priamo povedal: "Tvrdili, že prieliv kontrolujú. Nekontrolujú." Iránsky minister zahraničia Abbas Araqčí odpovedal varovaním pred "návratom do bahna" a opakoval, že vojenské riešenie politickej krízy neexistuje. Trump na druhej strane naznačil zmäkčenie svojej pozície voči iránskemu raketovému programu a potvrdil, že jeho prioritou zostáva zabránenie Iránu získať jadrové zbrane.
Pre investorov ide o typický scenár "kúp pri pokojnej správe" v prostredí štrukturálne vysokých cien energií. Goldman Sachs v pondelkovej správe upozornil, že globálne zásoby ropných produktov, najmä nafty a leteckého paliva, sa rýchlo vyčerpávajú. Šéf Chevronu Mike Wirth varoval, že v niektorých regiónoch sveta hrozí nedostatok paliva bez ohľadu na cenu. Aj keď dôjde k diplomatickému riešeniu, ceny ropy zostanú dlho zvýšené kvôli zastaveniu lodnej dopravy, poškodenej infraštruktúre a potrebe odstrániť iránske mínové polia v prielive.
Kľúčová otázka dnes znie, či je dnešné upokojenie skutočným diplomatickým signálom, alebo len taktickou pauzou pred ďalším kolom.
