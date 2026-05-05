Graf dňa 📈 Dosiahne ropa 150 USD? Enverus varuje (05.05.2026)

Futures na ropu Brent (OIL) mierne klesajú po pondelkovom prudkom raste, keď investori panicky reagovali na obnovenú eskaláciu medzi USA a Iránom. Americký minister obrany Pete Hegseth má dnes vystúpiť na tlačovej konferencii. Trhy budú sledovať ďalšie signály možnej eskalácie. Futures tak môžu zostať volatilné. Ropa Brent klesla k úrovni okolo 113 USD za barel po tom, čo v pondelok vzrástla takmer o 6 %. Stovky plavidiel sa zhlukujú pri Dubaji, zatiaľ čo niektoré lode sa vyhýbajú Hormuzskému prielivu v reakcii na snahu Iránu rozšíriť svoju kontrolnú zónu.
Mohammad Bagher Qalibaf, predseda iránskeho parlamentu a hlavný vyjednávač v rokovaniach so Spojenými štátmi, varoval, že Irán vo svojom spore o Hormuzský prieliv „ešte ani nezačal“. „Dobre vieme, že pokračovanie súčasného stavu je pre Ameriku neúnosné, zatiaľ čo my sme ešte ani nezačali,“ napísal na sieti X. Južná Kórea zvažuje pripojenie ku koalícii, ktorá má zabezpečiť slobodu plavby cez Hormuz. Irán zatiaľ oficiálne nepotvrdil ani nepoprel útoky na ropný uzol vo Fudžajre.
Kľúčové fakty
- Ropa si udržala väčšinu prudkých ziskov po tom, čo napätie na Blízkom východe eskalovalo. USA a Irán si vymenili paľbu pri Hormuzskom prielive. WTI sa drží okolo 105 USD za barel po raste o viac než 4 %.
- V pondelok 4. mája americká armáda podľa US Central Command odrazila iránske útoky pri sprievode dvoch plavidiel plaviacich sa pod americkou vlajkou cez kľúčovú vodnú cestu. Ropný terminál vo Fudžajre (SAE) bol zasiahnutý, čo zvýšilo obavy o bezpečnosť energetickej infraštruktúry v regióne.
- USA sa pokúsili uvoľniť prejazd cez Hormuz pre plavidlá uviaznuté v konflikte. Tieto kroky však oslabili stabilitu štvortýždňového prímeria medzi Washingtonom a Teheránom. Podľa Eurasia Group zostane prieliv bez dohody medzi USA a Iránom pravdepodobne uzavretý. To naznačuje pokračujúci tlak na rast cien ropy.
- Generálny riaditeľ Chevronu Mike Wirth povedal Trumpovej administratíve, že globálne dodávky ropy sa pre uzavretie Hormuzského prielivu sprísňujú. Americká ropa tento rok vzrástla o viac než 80 %, keďže konflikt odstránil z trhu milióny barelov.
- Hormuzský prieliv zostáva pre väčšinu plavidiel fakticky uzavretý. Niektoré regionálne vrty boli odstavené. Trasa čelí dvojitej blokáde. Irán sa snaží zastaviť tranzit, zatiaľ čo USA blokujú plavidlá smerujúce do Iránu alebo z Iránu.
- Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi uviedol, že rokovania s Washingtonom „napredujú“. Zároveň však varoval USA a SAE, aby sa nenechali opäť vtiahnuť do konfliktu. Dodal, že udalosti v Hormuze ukazujú, že pre politickú krízu „neexistuje vojenské riešenie“. Donald Trump nedávno uviedol, že vojna, ktorá sa začala koncom februára, môže trvať ďalšie dva až tri týždne. Dodal, že pri dosiahnutí dohody „čas nie je rozhodujúci“.
- Carl Larry zo spoločnosti Enverus uviedol, že ropa bude pravdepodobne ďalej „pozvoľna rásť“, keďže eskalácia zostáva základným scenárom a výhlaď na mier slabne. Poznamenal, že dôsledky ďalšej eskalácie je ťažké predvídať, ale „nebudú dobré“.
- Rastúce náklady na energie zvyšujú obavy z inflácie a pomalšieho ekonomického rastu. Investori sa čoraz viac zaisťujú proti scenáru, v ktorom by Fed mohol zmeniť smer a zvýšiť úrokové sadzby, aby obmedzil cenové tlaky.
Ropa Brent OIL (D1 graf)
Ropa postupne smeruje vyššie. Ak by sa impulz z konca februára, ktorý vyvrcholil začiatkom apríla, zopakoval vo vzorci 1 : 1, nemožno vylúčiť pohyb smerom k 150 USD za barel. Na druhej strane pásmo 113–118 USD predstavuje zónu, kde sa môže zrýchliť vyberanie ziskov. Ide o niekoľkoročné maximá, ktoré zvyšujú riziko volatility oboma smermi. Kľúčovou podporou momenta je 50-dňová EMA, ktorá sa teraz nachádza pri psychologickej úrovni 100 USD. Ak napätie v Hormuze porastie, môže zasiahnuť aj Bab-al-Mandab, ropovod East-West a infraštruktúru v Červenom mori. Ropa na 150 USD tak môže byť tento rok realistickým scenárom. Podľa analýzy Morgan Stanley zatiaľ napriek cene ropy na 113 USD nie je viditeľná deštrukcia svetového dopytu po rope.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
RBA zvyšuje úrokové sadzby v Austrálii 🔎 Varovný signál pre trhy?
Zhrnutie trhov: Európske akciové trhy rastú 🚀 V centre pozornosti sú banky, obrana a technológie 💡
Ekonomický kalendár: V centre pozornosti ISM služieb a report JOLTS z USA
Ranné zhrnutie 📈 Bitcoin sa odráža na 81 tis. USD, Wall Street posilňuje napriek rastúcim cenám ropy (05.05.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.