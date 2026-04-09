Pochybnosti o prímerí tlačia ceny pšenice vyššie 🌾

- Pšenica rastie pre neistotu okolo prímeria medzi USA a Iránom.
- Trh sa obáva narušenia dodávok hnojív cez Hormuzský prieliv.
- Ceny podporuje aj sucho v USA a horší stav úrody pšenice.
- Ďalším impulzom môže byť správa USDA, ktorá má ukázať vývoj zásob.
Ceny pšenice sa vydali nahor, pretože trh začína pochybovať o stabilite prímeria medzi USA a Iránom. Akékoľvek obnovenie napätia na Blízkom východe by totiž mohlo znovu narušiť dodávateľské reťazce a zvýšiť ceny dôležitých poľnohospodárskych vstupov, predovšetkým hnojív.
Napätie rastie len krátko po uzavretí dohody o prímerí. Spory medzi USA a Iránom o tom, či izraelské útoky v Libanone dohodu nenarúšajú, podľa trhu ukazujú, že situácia zostáva veľmi krehká. Práve táto neistota zvyšuje obavy z ďalšej eskalácie konfliktu.
Pšenica je na podobné riziko citlivejšia než iné plodiny, pretože jej pestovanie si vyžaduje veľké množstvo dusíkatých hnojív. Tie sú pritom silno naviazané na obchodné toky cez Hormuzský prieliv, ktorý patrí medzi kľúčové svetové trasy pre prepravu energií aj surovín na výrobu hnojív.
Podporu cenám však nedáva len geopolitika. Trh zároveň sleduje sucho v amerických Great Plains a zhoršujúci sa stav úrody, na ktorý už skôr upozornilo americké ministerstvo poľnohospodárstva USDA. Aj preto pšenica v posledných dňoch výkonnostne prekonáva kukuricu aj sóju.
Najaktívnejšie futures na pšenicu počas obchodovania pridali až 0,7 % a skorigovali časť predchádzajúcich strát, ktoré prišli po upokojení trhu po oznámení prímeria. Investori teraz čakajú aj na novú správu WASDE, ktorá by podľa odhadov analytikov mohla ukázať pokles amerických zásob pšenice.
Graf WHEAT (H1)
Cena pšenice sa obchoduje okolo 584,88 USD a po odraze od silnej podpornej zóny v pásme okolo 576,69 USD sa snaží stabilizovať. V posledných hodinách je viditeľná snaha kupcov o návrat vyššie, no trh aktuálne naráža na blízky kĺzavý priemer EMA 50 na úrovni 586,27 USD, ktorý zatiaľ funguje ako krátkodobá rezistencia. Nad cenou navyše zostáva aj SMA 100 na hodnote 593,64 USD, čo potvrdzuje, že širší krátkodobý trend je stále skôr opatrný až neutrálne medvedí. RSI sa nachádza na hodnote 49,9, teda v blízkosti neutrálnej zóny, čo ukazuje na vyrovnaný pomer medzi kupcami a predajcami bez jasného prekúpenia či prepredanosti. Momentum sa drží mierne nad hladinou 100, čo naznačuje mierne zlepšenie krátkodobej dynamiky a podporuje scenár ďalšieho technického odrazu. Na potvrdenie silnejšieho rastu by sa však pšenica potrebovala dostať nad oblasť 586–594 USD, kde sa nachádzajú dôležité technické bariéry.
Zdroj: xStation5
Graf dňa: Zlato stráca všetku dynamiku uprostred vojny a neistoty okolo politiky 🟡 (09.04.2026)
Ekonomický kalendár: Môžu aj zastarané dáta PCE stále pohnúť trhmi? (09.04.2026)
Americký minister financií chce urýchliť schválenie kryptozákona ₿
Insider trading na rope? 🛢️ Obrovská stávka na pokles ropy vyvoláva otázky ⚠️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.