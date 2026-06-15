⚪ Striebro rastie o 4,5 %

Cena striebra dnes vzrástla o 4,5 %. Zlato pridalo viac ako 3 %, zatiaľ čo platina a paládium posilnili o viac ako 5 %. Pri striebre však prebieha kľúčový technický posun. Ten je ťahaný po prvé možnou formáciou dvojitého dna a po druhé prerazením nad 200-dňový kĺzavý priemer.
Technická analýza naznačuje, že o teoretickej formácii hlava a ramená bolo možné uvažovať počas poklesu smerom k 61–62 USD za uncu. Tieto úrovne zároveň vymedzujú možné dvojité dno, spolu s jasným pin barom z 23. marca. Vtedy sa cena odrazila o 33 % z lokálneho minima k úrovni 82–83 USD za uncu, kde by mala byť vnímaná potenciálna neckline formácie. V krátkodobom horizonte navyše môže byť na dohľad odraz v tvare V, ktorý by pravdepodobne posunul cenu smerom k pásmu 73–74 USD za uncu. V tejto oblasti sa nachádza silná rezistencia, tesne nad 50- a 100-periodovým priemerom.
Striebro môže smerovať ku krátkodobej rezistencii na úrovni 73–74 USD za uncu. Zdroj: xStation5
Z pohľadu odchýlok od priemerov sa striebro javí ako mierne podhodnotené voči 100-dňovému SMA, ale primerane ocenené voči ročnému priemeru. Cena sa naopak v posledných mesiacoch od ročného priemeru už odrazila. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Letné obdobie býva pre striebro zvyčajne priaznivé, čo potvrdzujú 10-ročné aj dlhodobé priemery. 5-ročný priemer však naznačuje, že ceny môžu začať rásť až okolo 160.–170. seansy roka. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
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