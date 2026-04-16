Podozrivé stávky na ropu pred Trumpovými obratmi spustili vyšetrovanie 🚨

- Americká CFTC preveruje podozrivé obchody s ropnými futures.
- Išlo najmenej o dva prípady pred dôležitými oznámeniami Donalda Trumpa.
- Podozrenie smeruje k možnému využitiu neverejných informácií.
- Celá kauza prichádza v čase vysokej volatility na trhu s ropou v dôsledku konfliktu s Iránom.
Americký regulátor komoditných trhov CFTC vyšetruje podozrivé obchody na trhu s ropnými futures, ktoré sa objavili krátko pred dôležitými zmenami postoja prezidenta Donalda Trumpa k vojne s Iránom. Podľa dostupných informácií išlo najmenej o dva prípady počas posledných dvoch týždňov, keď objemy obchodov výrazne vzrástli ešte pred zásadnými oznámeniami Bieleho domu.
Vyšetrovanie sa týka kontraktov obchodovaných na burzách CME Group a Intercontinental Exchange. Regulátor si mal od oboch platforiem vyžiadať detailné údaje vrátane identifikácie subjektov, ktoré za obchodmi stáli. Podozrenie vyvoláva možnosť, že niekto mohol využiť neverejné informácie súvisiace s Trumpovými rozhodnutiami a vopred odhadnúť pohyby na trhu.
Prvý výrazný prípad sa mal odohrať 23. marca, keď sa približne 15 minút pred Trumpovým vyjadrením zobchodovali ropné a akciové futures v hodnote miliárd dolárov. Prezident vtedy uviedol, že skôr hroziace útoky na iránsku energetickú infraštruktúru budú odložené. Trh reagoval prudko, keď ceny ropy klesli a akcie sa naopak vydali vyššie.
Podobný vývoj bol zaznamenaný aj pred oznámením o dvojtýždňovom prímerí s Iránom zo 7. apríla. Aj vtedy aktivita na trhu zosilnela ešte pred zverejnením správy, ktorá následne viedla k poklesu cien ropy aj zemného plynu. Práve táto opakujúca sa časová zhoda zvyšuje tlak na hlbšie preverenie celej veci.
Do prípadu sa už zapojili aj demokratickí senátori. Napríklad Elizabeth Warrenová označila tieto obchody za možné ukážky manipulácie trhu zo strany insiderov a vyzvala nielen CFTC, ale aj SEC, aby preverili, či nedošlo k porušeniu pravidiel. Biely dom podľa informácií médií navyše minulý mesiac rozoslal interné memorandum, ktoré zamestnancov varovalo pred obchodovaním na základe citlivých informácií.
Celá kauza prichádza v čase mimoriadnej volatility na trhu s ropou. Konflikt na Blízkom východe aj neistota okolo dopravy cez Hormuzský prieliv spôsobili prudké cenové výkyvy. Práve preto sú podobne načasované obchody mimoriadne citlivé, pretože môžu naznačovať zneužitie informácií, ktoré bežní investori nemali k dispozícii.
