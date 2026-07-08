🪙Prečo zlato padá, keď Blízky východ opäť horí?💣🚨

- Zlato napriek eskalácii konfliktu medzi USA a Iránom stratilo približne 2 %
- Rast cien ropy zvýšil obavy z návratu inflačných tlakov a prísnejšej menovej politiky Fedu
- Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástol približne z 4,55 % na 4,57 %, čo podporilo americký dolár
- Vyššie výnosy a silnejší dolár znižujú atraktivitu zlata, keďže neprináša pravidelný úrokový výnos
- Zlato napriek eskalácii konfliktu medzi USA a Iránom stratilo približne 2 %
- Rast cien ropy zvýšil obavy z návratu inflačných tlakov a prísnejšej menovej politiky Fedu
- Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástol približne z 4,55 % na 4,57 %, čo podporilo americký dolár
- Vyššie výnosy a silnejší dolár znižujú atraktivitu zlata, keďže neprináša pravidelný úrokový výnos
Vojna na Blízkom východe, ropa na najvyšších úrovniach za posledné dva týždne a zlato v červených číslach. Kombinácia, ktorá by ešte donedávna pôsobila nelogicky, sa dnes stala realitou. Po útokoch na obchodné lode v Hormuzskom prielive, následných amerických úderoch na iránske vojenské objekty a vyhlásení prezidenta Donalda Trumpa, že memorandum s Iránom je „skončené“, cena ropy prudko vzrástla. Zlato však namiesto tradičného rastu stratilo približne dve percentá a dostalo sa na najnižšie úrovne od začiatku júla.
GRAF: Vývon ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Na prvý pohľad ide o paradox. Zlato totiž patrí medzi aktíva, ku ktorým sa investori zvyčajne uchyľujú v časoch geopolitickej neistoty. Tentoraz však trh začal oveľa viac riešiť ekonomické dôsledky konfliktu než samotnú vojnu. Rast cien ropy totiž opäť otvoril otázku, či sa inflácia nezačne zrýchľovať práve v období, keď sa očakávalo jej ďalšie spomaľovanie.
GRAF: Vývoj ceny ZLATA (GOLD, H1)
Zdroj: xStation5
Práve preto sa pozornosť investorov veľmi rýchlo presunula od Blízkeho východu k americkému Fedu. Vyššie ceny energií totiž zvyšujú riziko, že centrálna banka bude musieť ponechať úrokové sadzby na zvýšených úrovniach dlhšie, prípadne pristúpiť k ich ďalšiemu zvýšeniu. Tento posun bolo vidieť aj na trhu s úrokovými futures, kde investori počas jediného dňa zvýšili očakávania ďalšieho sprísnenia menovej politiky.
Reakcia sa okamžite premietla aj na dlhopisový trh. Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástol zo zhruba 4,55 % na viac ako 4,57 %, keďže investori začali požadovať vyšší výnos za držbu dlhopisov v prostredí rastúcich inflačných rizík. Vyššie výnosy zároveň podporili americký dolár, ktorý sa pre zahraničných investorov stal atraktívnejší.
Práve tu sa skrýva odpoveď na otázku, prečo zlato tentoraz neplnilo úlohu bezpečného prístavu. Na rozdiel od štátnych dlhopisov totiž nenesie žiadny pravidelný výnos. Ak rastú úrokové sadzby alebo výnosy dlhopisov, rastú aj oportunitné náklady držby zlata. Časť investorov preto namiesto drahého kovu presúva kapitál do aktív, ktoré ponúkajú pravidelný úrokový výnos. Negatívny vplyv vyšších výnosov a silnejšieho dolára tak v tomto prípade prevážil nad tradičným dopytom po bezpečných aktívach.
Neznamená to však, že zlato definitívne stratilo svoje postavenie bezpečného prístavu. Skôr ide o pripomienku, že jeho cenu ovplyvňuje viacero faktorov naraz. Geopolitické napätie je len jedným z nich. Rovnako dôležitú úlohu zohrávajú očakávania vývoja úrokových sadzieb, výnosy štátnych dlhopisov či sila amerického dolára. Práve preto bude ďalší vývoj ceny zlata závisieť nielen od situácie na Blízkom východe, ale aj od nových inflačných údajov a signálov z Fedu, vrátane zápisnice z jeho júnového zasadnutia.
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