Prímerie medzi USA a Iránom visí na vlásku 🧨 Cena ropy prudko rastie 📈

- Brent vzrástol na 91,46 USD, WTI na 88,86 USD.
- Hlavným dôvodom je obnovené napätie medzi USA a Iránom.
- Rizikom zostáva obmedzená prevádzka v Hormuzskom prielive.
- Trh sa obáva výpadku až 11 miliónov barelov denne.
Ceny ropy na začiatku týždňa prudko vzrástli, keď sa na trh vrátili obavy z nového zhoršenia vzťahov medzi USA a Iránom. Brent počas pondelka posilnil o viac než 5 % na 91,46 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI sa dostala na 88,86 USD, rovnako so ziskom takmer 6 %.
Za rastom stojí predovšetkým nervozita okolo krehkého prímeria medzi oboma krajinami. Situáciu ďalej vyostrilo oznámenie Spojených štátov, že zadržali iránsku nákladnú loď, ktorá sa podľa Washingtonu pokúsila prelomiť blokádu. Irán následne uviedol, že na tento krok odpovie, čo opäť zvýšilo riziko obnovenia konfliktu.
Napätie sa premieta aj do dopravy v Hormuzskom prielive, ktorý je pre globálny ropný trh úplne kľúčový. Hoci Irán ešte v piatok tvrdil, že komerčná plavba zostáva počas prímeria otvorená, v sobotu prieliv opäť uzavrel v reakcii na pokračujúcu americkú blokádu. Tento krok znovu zvýšil nervozitu medzi prepravcami a vlastníkmi tankerov, ktorí bez jasnejších bezpečnostných záruk zostávajú veľmi opatrní. Neistota okolo prechodu touto strategickou trasou tak ďalej podporuje obavy z narušenia dodávok ropy na svetový trh.
Trh zároveň sleduje aj reálny dosah na ponuku. Podľa analytikov zostáva mimo prevádzky približne 10 až 11 miliónov barelov ropy denne, čo ďalej zhoršuje napätie na strane dodávok. Hormuzský prieliv pritom pred vypuknutím vojny zabezpečoval prepravu približne pätiny svetovej spotreby ropy.
Ďalším negatívnym signálom je postoj Teheránu k diplomatickému riešeniu. Irán oznámil, že sa nezúčastní druhého kola rokovaní, ktoré chceli USA spustiť ešte pred uplynutím dvojtýždňového prímeria. To zvyšuje neistotu, či sa situáciu podarí upokojiť diplomatickou cestou.
Napriek tomu sa v závere týždňa objavili aj známky čiastočného oživenia dopravy. Podľa dát spoločnosti Kpler prešlo v sobotu prielivom viac než 20 lodí, čo bolo najviac od 1. marca. Trh však zatiaľ zostáva veľmi citlivý na akékoľvek nové správy a ceny ropy môžu aj naďalej výrazne kolísať.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa aktuálne pohybuje okolo 87,49 USD a po výraznom prepade z predchádzajúcich seáns sa snaží stabilizovať. Trh je však stále v technicky slabšom nastavení, pretože cena sa drží pod EMA 50 na úrovni 87,85 USD aj pod SMA 100 na hodnote 90,37 USD, čo potvrdzuje pokračujúcu prevahu predajcov. Krátkodobý pokus o odraz od lokálnych miním zatiaľ nepriniesol dostatočne silné potvrdenie obratu, pretože rast sa zastavil práve v blízkosti krátkodobého kĺzavého priemeru.
CCI sa nachádza okolo hodnoty 50,9, čo naznačuje mierne zlepšenie sentimentu po predchádzajúcom výpredaji, no zatiaľ bez signálu silného býčieho impulzu. Aj Momentum sa síce odrazilo od nedávnych miním, avšak zostáva relatívne nevýrazné a ukazuje skôr na technickú korekciu než na začiatok nového rastového trendu. Z objemov je zrejmé, že najsilnejšia aktivita prišla počas prudkého poklesu, čo potvrdzuje silu predchádzajúceho medvedieho tlaku.
Z technického pohľadu bude teraz kľúčové sledovať, či sa rope podarí vrátiť nad pásmo 87,85 až 90,37 USD. Práve táto oblasť predstavuje najbližšiu rezistentnú zónu, ktorej prekonanie by mohlo otvoriť priestor na výraznejšie zotavenie. Ak však cena zostane pod týmito priemermi, nemožno vylúčiť opätovný tlak na nižšie úrovne a návrat k nedávnym minimám v oblasti okolo 79 až 81 USD.
Zdroj: xStation5
