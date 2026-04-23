Pšenica sa snaží pokračovať v uptrende napriek zlepšujúcemu sa počasiu v USA 🔎 Čo ďalej?

Globálny trh s pšenicou vstupuje do kritickej fázy, pričom futures na CBOT pšenicu (WHEAT) sa snažia udržať rastový trend. Produkcia môže tento rok klesnúť, zároveň sa však objavujú známky toho, že vývoj počasia by mohol čiastočne zvrátiť skoršie negatívne očakávania. Ceny teraz reagujú na kombináciu faktorov, od vývoja počasia až po zmeny v globálnych obchodných tokoch.
- Dopad počasia na ceny: Zrážky v oblasti Čierneho mora a zlepšujúce sa podmienky v USA dočasne zmierňujú tlak na rast cien, hoci skoršie sucho stále ovplyvňuje kvalitu úrody.
- Slabšie exportné dáta z USA: Výkonnosť exportu zostáva sklamaním, čo obmedzuje priestor na rast cien napriek obavám o ponuku v iných regiónoch.
- Rusko a India ako kľúčoví hráči: Rusko hlási slabšiu úrodu kvôli chladnému počasiu, zatiaľ čo India zvažuje dovoz pšenice, čo by mohlo zmeniť globálne obchodné toky.
- Problémy v Argentíne: Menšia osevná plocha a vysoké výrobné náklady obmedzujú ponukový potenciál Južnej Ameriky.
- Zmiešaná situácia v USA: Zlepšené počasie kontrastuje so skoršími stratami výnosov a známkami slabšieho exportného dopytu.
- Trh v širokom pásme: Ceny sa pohybujú v širokom rozpätí a absencia jasného prierazu odráža neistotu ohľadom ďalšieho smerového pohybu.
WHEAT (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Čo naznačuje report Commitment of Traders?
Na lepšie pochopenie otázky „čo ďalej“ pri trhu s pšenicou je užitočné pozrieť sa na pozície veľkých obchodníkov a hedgerov. Kľúčovým záverom je, že komerční účastníci (producenti a hráči z fyzického trhu) aj managed money (veľké špekulatívne fondy) sú aktuálne v čistej short pozícii — ale z veľmi odlišných dôvodov.
Komerční účastníci si udržiavajú výraznú čistú short pozíciu, čo je pre poľnohospodárske trhy typické, keďže si zaisťujú budúce fyzické predaje. Managed money je takisto v čistej short pozícii, ale len mierne. To je dôležité, pretože to naznačuje, že fondy momentálne nemajú silné presvedčenie o trvalom býčom pohybe, a to aj napriek pretrvávajúcim rizikám spojeným s počasím.
Pozície commercials: stále jednoznačne defenzívne
Komerční obchodníci držia 56 935 long kontraktov a 112 047 short kontraktov, čo znamená čistú short pozíciu približne 55 112 kontraktov. To odráža silnú orientáciu na zaistenie budúcej ponuky a naznačuje, že producenti sa nepripravujú na prudkú a trvalejšiu cenovú rally. Ak by očakávania silného rastu boli vysoké, toto short zaistenie by zvyčajne bolo menšie.
Managed money: mierne net short, bez silného presvedčenia
Managed money drží 102 122 long kontraktov a 107 672 short kontraktov, čo znamená miernu čistú short pozíciu okolo 5 550 kontraktov. Hoci je ich nastavenie neutrálnejšie než pri commercials, fondy stále nie sú na strane long pozícií. To naznačuje, že trh nie je v typickej situácii, keď sú commercials short a fondy agresívne long. Namiesto toho sa obe skupiny prikláňajú k short strane, hoci z rôznych dôvodov.
V porovnaní s predchádzajúcim týždňom commercials znížili long aj short pozície, čím mierne zúžili svoju čistú short expozíciu, no bez akejkoľvek výraznejšej zmeny v zaistovacom správaní. Managed money znížila long pozície agresívnejšie než short pozície, čo viedlo k mierne hlbšej čistej short pozícii. Z obchodného pohľadu to ukazuje, že fondy nebudujú nové long expozície, ale naopak obmedzujú svoju účasť na trhu.
Interpretácia trhu
V silne býčom prostredí je bežné, že commercials zaisťujú budúce predaje, zatiaľ čo špekulatívny kapitál stojí na long strane. Táto dynamika teraz chýba. Fondy nevstupujú do trhu ako kupci ani napriek potenciálnym rizikám na strane ponuky. To naznačuje, že trh s pšenicou zatiaľ nevytvoril dostatočne silný príbeh, ktorý by prilákal širší špekulatívny záujem.
Kým managed money zostáva mierne v čistej short pozícii, prípadné cenové rasty môžu byť poháňané skôr short coveringom alebo dočasnými faktormi než udržateľným býčím trendom. Zároveň súčasné rozloženie pozícií ponecháva trh zraniteľný oboma smermi. Na jednej strane nepotvrdzuje silný býčí trh. Na druhej strane ponecháva priestor na prudkú rally spôsobenú uzatváraním short pozícií, ak sa objaví výrazný šok v oblasti počasia alebo exportu.
Open interest klesol o 36 942 kontraktov na 465 537, čo je výrazný pohyb. Naznačuje to, že časť účastníkov trhu uzatvára pozície namiesto toho, aby budovala nové smerové expozície. Keď open interest klesá a fondy sa neposúvajú do long pozícií, zvyčajne to signalizuje nedostatok širšieho presvedčenia o trvalejšom raste.
Záverečné zhrnutie
Report Commitment of Traders zatiaľ neposkytuje jasný býčí signál. Kľúčovým problémom pre býčích účastníkov trhu je, že špekulatívny kapitál nie je ochotný prevziať opačnú stranu proti zaistovacím short pozíciám commercials. Komerční účastníci naďalej agresívne zaisťujú, zatiaľ čo managed money nevidí dostatočný dôvod na budovanie výrazných long pozícií.
To naznačuje, že trh s pšenicou zostáva vo fáze, keď fundamentálne riziká existujú, ale zatiaľ sa nepremietli do silného presvedčenia špekulatívnych investorov. Jasný posun managed money do čistej long pozície by bol výrazne zmysluplnejším signálom, že trh začína naceňovať skutočnú nerovnováhu na strane ponuky, a nie len krátkodobý šum vyvolaný počasím.
Zdroj: Commitment of Traders, CFTC 14 April
