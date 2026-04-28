Rare Earth Americas sa blíži k IPO

Rare Earths Americas zverejnila kľúčové predpoklady svojho IPO. Vzhľadom na vyhrotenú debatu o kovoch vzácnych zemín a ich úlohe v obrane a moderných technológiách trh rýchlo hľadá expozíciu voči spoločnostiam z tohto sektora, väčšinou bez úspechu. Spoločností, ktoré ťažia a spracúvajú kovy vzácnych zemín, je mimo Číny veľmi málo a ešte menej z nich je verejne obchodovaných.
Práve na tento dopyt, zo strany investorov aj vlády, chce Rare Earth Americas reagovať.
Počet akcií uvedených na obchodovanie je 2 777 777 pri orientačnom cenovom rozpätí 17–19 USD. To implikuje maximálnu možnú trhovú kapitalizáciu takmer 370 miliónov USD.
Dôležité je, že toto IPO predstavuje veľmi ranú fázu vývoja spoločnosti. V súčasnosti spoločnosť negeneruje žiadne tržby. Čistá strata za rok 2024 dosiahla 3,98 miliardy USD a v roku 2025 potom 9,93 milióna USD.
K dnešnému dňu spoločnosť primárne ponúka prísľuby – tieto prísľuby sú však presvedčivé a nejde len o vágne predpoklady. Vo svojich materiáloch spoločnosť poukazuje na konkrétne iniciatívy a komplexný plán, ako ovládnuť celý hodnotový reťazec a zároveň znížiť nákladnú závislosť Západu od dovozu z Číny.
Projekty spoločnosti sú geograficky umiestnené v Brazílii a v Spojených štátoch.
- Projekty v Brazílii zahŕňajú „Alpha“ a „Constellation“, ktoré sú zamerané na ťažbu a spracovanie ílov bohatých na vzácne prvky.
- Projekt „Homer“ bude zahŕňať ťažbu takzvaného karbonatitu.
- V Spojených štátoch spoločnosť rozvíja sľubnú iniciatívu v štáte Georgia, kde objavila ložiská s mimoriadnou čistotou a dobrým prístupom k infraštruktúre.
Investori, ktorí sa zaujímajú o ťažbu a atraktívne trhové niky, by mali ďalšie aktualizácie spoločnosti pozorne sledovať. Iniciatívy tohto typu nie sú ani jednoduché, ani lacné, ani rýchle – v súčasnom trhovom a geopolitickom prostredí by však mohlo ísť o projekt s výraznou prevádzkovou pákou a prístupom k hlbokým vreckám vrátane vlád, technologických spoločností a výrobcov pre obranný priemysel.
