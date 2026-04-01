Rast cien pohonných hmôt spomaľuje, nafta zostáva pod 50 Kč za liter

Rast cien pohonných hmôt na českých čerpacích staniciach postupne stráca dynamiku. Za uplynulých 7 dní vzrástla priemerná cena benzínu o 25 halierov na 41,60 Kč za liter, zatiaľ čo nafta zdražela o 91 halierov na 48,33 Kč za liter. Nenaplnili sa tak obavy z skorého prelomenia hranice 50 Kč za liter pri nafte a zároveň ide o najpomalšie tempo zdražovania od začiatku aktuálnej eskalácie na Blízkom východe.
Aký vývoj cien ropy a pohonných hmôt možno očakávať do budúcna?
Za spomalením zdražovania stojí najmä vývoj ceny ropy Brent, ktorá bola minulý týždeň mimoriadne rozkolísaná. Na začiatku týždňa sa dostala z približne 115 dolárov krátko pod 100 dolárov za barel, následne sa však vrátila späť na trojciferné úrovne. K miernemu upokojeniu prispelo odloženie amerických útokov na iránsku energetickú infraštruktúru aj výroky Donalda Trumpa, podľa ktorých by sa konflikt mohol uzavrieť v priebehu dvoch až troch týždňov. To však neznamená, že je vyhrané. Hormuzský prieliv zostáva naďalej obmedzený, riziková prémia na rope je vysoká a akákoľvek ďalšia eskalácia môže ceny opäť rýchlo poslať nahor.
V českom prostredí zohrala úlohu aj reakcia vlády na vysoké ceny pri stojanoch. Kabinet tlačí na distribútorov a predajcov, aby držali marže v primeraných medziach, pričom podľa doterajších kontrol sa väčšina čerpacích staníc pohybovala pod požadovanými úrovňami. Debata sa tak čoraz viac presúva aj k rafinérskym maržiam, ktoré od začiatku konfliktu citeľne vzrástli. Zároveň sa diskutuje aj o krokoch našich susedov na podporu nižších cien na čerpacích staniciach. Na najbližšie dni preto skôr očakávam stagnáciu cien alebo už len mierne zdražovanie v ráde desiatok halierov. Veľkoobchodné ceny nafty sa síce v pondelok dostali na najvyššie hodnoty od roku 2022, v ďalších dňoch však prišlo mierne upokojenie. O výraznejšom zlacnení je však stále predčasné hovoriť, pretože situácia na ropnom trhu zostáva krehká a návrat k normálu môže trvať dlhšie.
Ako je na tom Česko z pohľadu výšky cien pohonných hmôt v porovnaní s okolitými krajinami?
Česká republika napriek rastu cien zostáva v európskom porovnaní medzi lacnejšími trhmi. Podľa posledných dát Európskej komisie patrí domáca nafta aj benzín naďalej k najlacnejším v celej Európskej únii a Česko si drží konkurencieschopnú pozíciu. Táto informácia by nemala vypadnúť z kontextu posledného diania na trhu s pohonnými hmotami. Pravdou však je, že pozícia Česka sa v posledných týždňoch pri nafte aj benzíne zhoršila.
Podľa najnovších dát Európskej komisie k 2. aprílu 2026 je nafta v Česku deviata najlacnejšia v celej EÚ. Najnižšie ceny pohonných hmôt majú momentálne vodiči na Malte, v Maďarsku a v Slovinsku. Naopak najdrahšiu naftu tankujú vodiči v Holandsku a v Dánsku. Pri benzíne (Natural 95) je Česko desiate najlacnejšie v EÚ, pričom na prvých 3 priečkach sa umiestnili Malta, Bulharsko a Slovinsko. Na Slovensku a v Maďarsku sú ceny pohonných hmôt lacnejšie než v Česku, naopak v Poľsku sú vyššie ceny nafty.
To je dôležité najmä vo chvíli, keď veľkoobchodné ceny aj geopolitické riziko tlačia na rast cien naprieč Európou.
Ďalší vývoj bude závisieť predovšetkým od toho, či sa podarí udržať konflikt bez ďalšej eskalácie a či sa obnoví plynulejšia prevádzka v Hormuzskom prielive. Vláda zároveň pracuje s možnosťou uvoľnenia časti štátnych rezerv ropy a v hre zostávajú aj ďalšie opatrenia na stabilizáciu trhu. Pre vodičov to znamená, že akútny nedostatok palív momentálne nehrozí, no vyššia cenová hladina s nami môže zostať ešte niekoľko týždňov. Trh je jednoducho stále v režime vysokej neistoty a akýkoľvek nový impulz z Blízkeho východu môže výhlaď rýchlo zmeniť.
