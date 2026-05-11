Rast cien ropy zráža zlato 📉

- Zlato klesá, pretože rast cien ropy obnovil obavy z vyššej inflácie.
- Futures na zlato strácali 1 % na 4 684,80 USD za trojskú uncu.
- Vyššie inflačné riziká môžu viesť k dlhšie zvýšeným úrokovým sadzbám, čo je pre zlato negatívne.
- Napätie medzi USA a Iránom podporuje rast ropy, ale zatiaľ neprevážilo nad tlakom zo strany menovej politiky.
Cena zlata sa dostala pod tlak po tom, čo nedostatok pokroku v mierových rokovaniach medzi Spojenými štátmi a Iránom podporil rast cien ropy. Vyššie ceny energií opäť vyvolávajú obavy z dlhšie trvajúcich inflačných tlakov, čo je pre zlato negatívna kombinácia. Futures na zlato v New Yorku v úvode európskeho obchodovania klesali o 1 % na 4 684,80 USD za trojskú uncu, zatiaľ čo spotové zlato v ázijskej seanse strácalo 0,4 % na 4 694,60 USD za uncu.
Hlavným problémom pre trh je obava, že drahšia ropa môže znovu skomplikovať boj centrálnych bánk s infláciou. Ak by ceny energií zostali zvýšené dlhší čas, mohlo by to viesť k očakávaniu vyšších úrokových sadzieb počas dlhšieho obdobia. To zlatu neprospieva, pretože ako aktívum nenesie žiadny úrok. V prostredí, kde investori môžu získať atraktívnejší výnos na dlhopisoch alebo hotovosti, sa dopyt po drahom kove zvyčajne znižuje.
Podľa Soojin Kim z MUFG trhy čoraz viac počítajú s tým, že vyššie úrokové sadzby budú potrebné na tlmenie inflačných rizík spojených s drahými energiami. Práve tieto očakávania tlačia na zlato, pretože rastúce sadzby zvyšujú náklady príležitosti držby neúročeného aktíva. Situáciu navyše podporujú silné údaje z amerického trhu práce, ktoré podľa investorov dávajú Fedu priestor držať sadzby zvýšené dlhší čas.
Geopolitické napätie zosilnelo po tom, čo americký prezident Donald Trump na sociálnych sieťach uviedol, že odpoveď Iránu na americký návrh ukončenia vojny je neprijateľná. Irán podľa dostupných informácií formálne zaslal reakciu prostredníctvom Pakistanu, avšak bez záväzkov týkajúcich sa jeho jadrového programu. To znížilo nádeje na rýchly diplomatický posun a zároveň zvýšilo obavy z možných výpadkov alebo obmedzení na trhu s ropou.
Zlato sa tak aktuálne nachádza v komplikovanej situácii. Na jednej strane by geopolitické napätie bežne mohlo podporovať dopyt po bezpečných aktívach, na druhej strane však rast ropy zvyšuje riziko inflácie, a tým aj pravdepodobnosť dlhšie zvýšených sadzieb. V tejto chvíli preto na trhu prevážil negatívny vplyv očakávanej menovej politiky nad klasickou funkciou zlata ako bezpečného prístavu.
Pre ďalší vývoj bude kľúčové sledovať predovšetkým ceny ropy, rétoriku Fedu a prípadný posun v rokovaniach medzi USA a Iránom. Ak by napätie ďalej rástlo a ropa pokračovala v raste, tlak na zlato sa môže udržať. Naopak akékoľvek známky diplomatického upokojenia alebo slabšie ekonomické dáta z USA by mohli znovu podporiť očakávania nižších sadzieb a vrátiť zlatu časť stratenej atraktivity.
Graf GOLD (H1)
Cena zlata po predchádzajúcom silnom raste narazila na lokálne maximum v oblasti 4 764,24 USD, odkiaľ následne prešla do korekcie. Aktuálne sa zlato obchoduje okolo úrovne 4 674,15 USD a pohybuje sa tesne pri Fibonacciho hladine 38,2 % na cene 4 663,47 USD. Technický obraz sa v posledných hodinách zhoršil, pretože cena klesla pod 50-hodinový exponenciálny priemer EMA 50 na úrovni 4 693,99 USD a zároveň testuje 100-hodinový kĺzavý priemer SMA 100, ktorý sa nachádza okolo 4 667,29 USD. Pokles pod EMA 50 naznačuje slabnúce krátkodobé momentum, zatiaľ čo udržanie nad SMA 100 zatiaľ bráni výraznejšiemu medvediemu scenáru. Ak by však cena prerazila pod oblasť 4 663–4 667 USD, mohol by sa otvoriť priestor na ďalšie oslabenie smerom k Fibonacciho úrovni 50 % na 4 632,34 USD.
Momentum sa nachádza na hodnote 99,04, teda pod neutrálnou hranicou 100, čo potvrdzuje prevahu predajného tlaku. Aj CCI sa pohybuje na hodnote -84,3, čím sa blíži k prepredanému pásmu, ale zatiaľ ho výrazne neprekračuje.
Z pohľadu Fibonacciho úrovní je najbližšou rezistenciou oblasť 4 701,98 USD, teda hladina 23,6 %, nad ktorú by sa zlato muselo vrátiť, aby zmiernilo aktuálny negatívny tlak. Silnejšie potvrdenie návratu kupcov by prišlo až po návrate nad oblasť 4 694–4 702 USD, kde sa kombinuje EMA 50 s krátkodobou retracementovou rezistenciou. Naopak prieraz pod 4 632,34 USD by signalizoval hlbšiu korekciu a mohol by poslať cenu smerom k ďalším hladinám 4 601,22 USD a 4 556,90 USD.
Celkovo graf ukazuje, že zlato sa po rastovej vlne dostalo do korekčnej fázy a trh teraz testuje veľmi dôležitú podpornú zónu. Fundamentálny tlak v podobe obáv z vyššej inflácie a dlhšie zvýšených sadzieb sa premieta aj do technického nastavenia, kde cena stráca krátkodobú silu. Pre ďalší smer bude rozhodujúce, či sa zlato udrží nad úrovňou 4 663 USD, alebo či dôjde k hlbšiemu poklesu.
Zdroj: xStation5
