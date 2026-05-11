☕Rekordná úroda brazílskej kávy tlačí ceny na viacmesačné minimá📉

- Arabica klesla za posledných 12 mesiacov o viac ako 30 percent, aktuálne sa obchoduje tesne pod 2,80 dolára za libru
- Za posledný týždeň komodita stratila približne 5 percent
- Hlavný dôvod: trh anticipuje rekordnú brazílsku úrodu pre sezónu 2026/27
- Odhady produkcie sa pohybujú v pásme 66 až 76 miliónov vriec podľa rôznych analytických spoločností
- Globálny prebytok kávy môže vzrásť na 10 miliónov vriec oproti 1,8 milióna v roku 2025, čo by bol najväčší prebytok za 6 rokov
- Počasie v Brazílii zostáva priaznivé, suché a teplé podmienky podporujú postup zberu
- Rizikovým faktorom zostáva El Niño: klimatické modely naznačujú 50 až 60-percentnú pravdepodobnosť jeho výskytu v druhej polovici roka 2026
Ranná šálka kávy je na burzách čoraz lacnejšia. Futures na arabicu klesli tesne pod 2,80 dolára za libru, čo je najnižšia úroveň od novembra 2024, a za posledných dvanásť mesiacov komodita stratila viac ako 30 percent svojej hodnoty. Pohyb nie je náhodný ani prekvapivý, trh reaguje na konkrétne fundamentálne zmeny na strane ponuky.
Hlavným faktorom je rekordná brazílska úroda. Viacero analytických spoločností zvýšilo odhady produkcie pre sezónu 2026/27 do pásma 75 až 76 miliónov vriec a zároveň predpokladá, že globálny prebytok kávy vzrastie na 10 miliónov vriec oproti 1,8 milióna v roku 2025, čo by bol najväčší prebytok za ostatných šesť rokov. Úradná brazílska agropriemyselná agentúra Conab zostáva konzervatívnejšia a odhaduje úrodu na 66,2 milióna vriec, čo by predstavovalo medziročný nárast o 17 percent a prekonanie predchádzajúceho rekordu z roku 2020/21.
GRAF: COFFEE (H1)
Zdroj: xStation5
Počasie v brazílskych pestovateľských oblastiach zostáva priaznivé. Prevažne suché a teplé podmienky podporujú postup zberu a znižujú produkčné riziká. Zber je síce stále v úvodnej fáze, no trh ho už premietol do cien.
Situácia nie je bez rizík. Globálne zásoby zostávajú nízko, producenti predávajú pomalším tempom ako zvyčajne a akýkoľvek klimatický šok by mohol ceny rýchlo obrátiť. Klimatické modely navyše počítajú s 50 až 60-percentnou pravdepodobnosťou El Niña v druhej polovici roka 2026, čo by mohlo ovplyvniť produkciu vo Vietname, Indonézii aj v Brazílii.
Z pohľadu výhľadu cien analytici predpokladajú, že sa arabica do konca roka 2026 ustáli v pásme 2,50 až 3,00 dolára za libru, pričom výraznejší cenový pohyb nadol pravdepodobne nastane až vtedy, keď brazílska úroda fyzicky dorazí do prístavov.
