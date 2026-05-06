🛢️⬇️ Ropa Brent stráca viac než 11 %

Masívny pokles cien: Reakcia na potenciálne blížiaci sa mier
Informácie o možnej dohode medzi USA a Iránom vyvolali prudký výpredaj na komoditných trhoch. Ropa Brent výrazne klesla pod 100 USD za barel a stráca takmer 12 %. Ropa WTI následne odpísala takmer 13 % a prepadla sa pod 90 USD za barel. Kľúčovým impulzom pre tento pohyb bol report agentúry Axios, ktorý upozornil na vznik jednostránkového memoranda.
Titulky poskytnuté agentúrou Bloomberg, ktoré majú pochádzať z najvyššej americkej úrovne, naznačujú, že obe strany majú zrušiť blokádu Hormuzského prielivu a Irán sa má zaviazať k vyhláseniu moratória na ďalšie obohacovanie uránu. Samotné Spojené štáty upozorňujú, že celá jadrová dohoda má byť vyrokovaná až neskôr. Ak teda má byť mier skutočne dosiahnutý v najbližších desiatkach hodín, nemožno vylúčiť, že to ešte nie je koniec volatility na trhu s ropou.
Súčasný pokles zapadá do situácie z 90. rokov. To môže znamenať, že najhoršie je za nami, ale volatilita môže byť stále pomerne výrazná. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Diplomatický pokrok: Signály z Washingtonu a Teheránu
Dáta z informačných terminálov a vyjadrenia politikov naznačujú, že rokovania sú vo veľmi pokročilej fáze:
- Donald Trump a Project Freedom: Prezident na Truth Social oznámil pokrok v rokovaniach a dočasné pozastavenie operácie sprevádzania lodí cez Hormuzský prieliv, aby dal šancu dokončeniu dohody.
- Koniec Epic Fury: Minister zahraničných vecí Marco Rubio oznámil koniec vojenskej operácie Epic Fury s tým, že jej ciele boli dosiahnuté.
- Gestá zo strany Iránu: Iránske námorníctvo (IRGC) vyhlásilo, že zabezpečí bezpečný prechod cez Hormuzský prieliv, čo je kľúčové pre odblokovanie globálnych dodávok. Dôležité však je, že neboli poskytnuté žiadne informácie o tom, či budú účtované nejaké poplatky.
Ide o finálnu dohodu, alebo len o ďalšiu nádej?
- Napriek obrovskému optimizmu nie je situácia zatiaľ úplne jasná. Ide skôr o overovaciu fázu než o definitívny koniec konfliktu:
- 48 hodín pravdy: USA očakávajú odpoveď Iránu na nový návrh počas najbližších dvoch dní.
- Logistické problémy: Aj ak bude Hormuzský prieliv okamžite otvorený, v regióne stále zostáva uväznených viac než 1 550 komerčných plavidiel. Návrat trhu s ropou k plnej normalizácii by mohol trvať približne pol roka a v prípade plynu pravdepodobne ešte dlhšie.
- Jadrová otázka na neskôr: Nové správy naznačujú, že kompletná jadrová dohoda má byť vyrokovaná až neskôr. To znamená, že súčasná „dohoda“ sa zameriava hlavne na ukončenie bojov a odblokovanie obchodných trás.
Ropa Brent rýchlo stráca a testuje 50-seansový priemer. Ak bude táto línia prerazená, cesta do pásma 80–85 zostane otvorená. Napriek tomu môže byť stále príliš skoro na oznámenie konca vojny a začiatku mieru. Zdroj: xStation5
