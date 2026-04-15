Ropa: ceny ropy sú oproti nedávnym maximám nižšie o viac ako 22 % 📌

- Ropa klesá: Brent 94,30 USD, WTI 90,80 USD — slabnúca riziková prémia.
- Trhy započítavajú pokrok pred ďalším kolom rokovaní medzi USA a Iránom, ktoré je na programe vo štvrtok.
- Trump signalizuje rýchle riešenie a tvrdí, že nie je potrebné predlžovať prímerie.
- JD Vance poukazuje na možnosť „veľkej dohody“ a na pokrok v rokovaniach.
- Viac ako 100 tankerov smerujúcich do USA naznačuje reorganizáciu dodávok.
- Hormuzský prieliv zostáva kľúčovým rizikom pre globálne toky energií.
- Ropa klesá: Brent 94,30 USD, WTI 90,80 USD — slabnúca riziková prémia.
- Trhy započítavajú pokrok pred ďalším kolom rokovaní medzi USA a Iránom, ktoré je na programe vo štvrtok.
- Trump signalizuje rýchle riešenie a tvrdí, že nie je potrebné predlžovať prímerie.
- JD Vance poukazuje na možnosť „veľkej dohody“ a na pokrok v rokovaniach.
- Viac ako 100 tankerov smerujúcich do USA naznačuje reorganizáciu dodávok.
- Hormuzský prieliv zostáva kľúčovým rizikom pre globálne toky energií.
Ropný trh započítava rastúcu pravdepodobnosť prímeria medzi USA a Iránom. Geopolitická riziková prémia postupne slabne. Brent klesol na 94,30 USD a WTI na 90,80 USD, čím sa priblížili k najnižším úrovniam za niekoľko týždňov. Tento pohyb odráža rastúce presvedčenie trhu, že diplomatické riešenie je možné.
Trhy sa pred ďalším kolom rokovaní medzi USA a Iránom, ktoré je naplánované na neskôr v tomto týždni, zjavne prepli do režimu optimizmu ohľadom dohody. Prezident Trump tento naratív podporuje, keď uvádza, že konflikt je „veľmi blízko ku koncu“, a naznačuje, že predĺženie prímeria možno nebude potrebné. Viceprezident Vance upozornil na „významný pokrok“ a načrtol možnosť „veľkej dohody“, ktorá by zahŕňala ekonomickú reintegráciu Iránu výmenou za jadrové ústupky. To predstavuje jasný kontrast k rozpadu rokovaní počas predchádzajúceho víkendu.
Správanie trhu počas posledných dvoch dní tento optimizmus potvrdzuje. Akcie výrazne posilnili a americké indexy sa opäť približujú k svojim historickým maximám, zatiaľ čo dopyt po bezpečných aktívach oslabil. Energetický trh zároveň reaguje najpriamejšie — ceny ropy výrazne klesli z nedávnych maxím, pričom WTI je oproti svojmu vrcholu nižšie o viac ako 22 %. Napriek tomu zostáva situácia krehká: toky cez Hormuzský prieliv sú stále výrazne obmedzené a akékoľvek narušenie alebo kolaps rokovaní by mohli súčasný trend rýchlo obrátiť. Skutočnosť, že do USA smeruje viac ako 100 prázdnych tankerov, naznačuje skôr reorganizáciu dodávok než úplnú normalizáciu trhu.
Napriek zlepšujúcemu sa sentimentu zostávajú trhy zovreté medzi optimizmom a štrukturálnou neistotou. Prípadná dohoda by mohla postupne znížiť geopolitickú rizikovú prémiu, no kľúčové otázky — najmä v oblasti jadrových záväzkov a dlhodobého regionálneho vplyvu — zostávajú nevyriešené. Zatiaľ ropa zostáva najcitlivejším barometrom sentimentu: pri pozitívnych správach klesá, no v prípade negatívneho vývoja zostáva náchylná na prudké rastové pohyby.
