Ropná nervozita v Ázii silnie 🛢️

- Čína, USA a Japonsko držali v roku 2025 najväčšie strategické zásoby ropy.
- Čína mala takmer 1,4 miliardy barelov, zatiaľ čo India len približne 21,4 milióna barelov.
- V prípade Číny tvorí veľkú časť rezerv aj komerčná zásoba, ktorá fakticky slúži ako strategická.
- Súčasná kríza okolo Hormuzského prielivu zvyšuje tlak najmä na krajiny s menšou rezervnou kapacitou, predovšetkým na Indiu.
Najväčší ázijskí odberatelia ropy, predovšetkým Čína a India, zatiaľ zvládali dopady vojny v Perzskom zálive vďaka náhradným dodávkam a čerpaniu zásob mimo hlavných obchodných trás. Tento priestor sa však rýchlo zužuje. Prevádzka v Hormuzskom prielive prakticky zamrzla, plávajúce zásoby ruskej aj iránskej ropy ubúdajú a tlak na ceny aj energetickú bezpečnosť v regióne silnie.
Zraniteľnejšiu pozíciu má teraz najmä India. Tá je závislá nielen od dovozu ropy z oblasti Perzského zálivu, ale aj od dodávok LPG, teda skvapalneného plynu používaného pri varení. Indické rafinérie síce uvádzajú, že majú surovinu zabezpečenú približne na ďalší mesiac, objem barelov dostupných na mori však rýchlo klesá a cenová výhoda ruskej ropy už nie je taká výrazná ako v predchádzajúcich rokoch. To zvyšuje riziko rastu cien palív, vyššej inflácie a slabšieho hospodárskeho rastu.
Naopak Čína vstupuje do súčasnej krízy z výrazne silnejšej pozície. Dlhodobo budovala energetickú bezpečnosť a podľa odhadov mala ku koncu roka 2025 strategické ropné zásoby vo výške takmer 1,4 miliardy barelov, čo je zďaleka najviac na svete. Pre porovnanie, Spojené štáty držali približne 413 miliónov barelov a Japonsko asi 263 miliónov barelov. Práve Čína, USA a Japonsko tak v roku 2025 držali najväčšie strategické zásoby ropy na svete.
Zdroj: EIA
Rozdiel medzi Čínou a Indiou je z tohto pohľadu mimoriadne výrazný. Zatiaľ čo India mala vo svojej strategickej rezerve len približne 21,4 milióna barelov, Čína disponovala zásobami, ktoré sú z globálneho pohľadu úplne dominantné. To jej dáva omnoho väčšiu schopnosť tlmiť krátkodobé výpadky dodávok aj cenové šoky. Napriek tomu ani Peking nie je voči súčasnej situácii imúnny, pretože bez fungujúceho Hormuzského prielivu klesla globálna ponuka ropy a tlak na ázijské rafinérie aj ceny suroviny rastie.
Dôležité je aj to, že čínske zásoby netvorí len klasická štátna rezerva. Z odhadovaných 1,397 miliardy barelov pripadá približne 359 miliónov barelov na vládou držané zásoby a približne 1,038 miliardy barelov na komerčné zásoby. V prípade Číny sa totiž veľká časť komerčných zásob fakticky správa ako strategická, pretože národné ropné spoločnosti boli v posledných rokoch vedené k budovaniu núdzových zásob aj v bežných komerčných skladoch. V Spojených štátoch je situácia odlišná: tam je Strategic Petroleum Reserve oddelená od komerčných zásob. Americká strategická rezerva predstavovala v decembri 2025 približne 413 miliónov barelov, zatiaľ čo komerčné zásoby dosahovali približne 411 miliónov barelov.
Zdroj: EIA
Americká strategická rezerva vznikla už v roku 1975 a jej maximálna kapacita dosahuje 714 miliónov barelov. V marci 2026 sa Spojené štáty spolu s ďalšími členmi Medzinárodnej energetickej agentúry dohodli na koordinovanom uvoľnení časti strategických zásob po faktickom uzavretí Hormuzského prielivu. To ukazuje, akú zásadnú úlohu tieto rezervy opäť zohrávajú v období geopolitických otrasov.
Významné zásoby držia aj ďalšie štáty. OECD Európa mala ku koncu roka 2025 približne 179 miliónov barelov, Južná Kórea okolo 79 miliónov, Saudská Arábia asi 82 miliónov a Irán zhruba 71 miliónov barelov. Pri niektorých krajinách Blízkeho východu je však ťažké presne rozlíšiť, čo je čisto strategická a čo komerčná zásoba, takže odhady sú skôr konzervatívne.
V aktuálnej situácii tak zostáva kľúčové, že Ázia už stráca svoje doterajšie náhradné cesty k rope. India je pod tlakom pre slabé rezervy aj vysokú závislosť od dovozu, zatiaľ čo Čína ťaží z obrovských zásob a silnejšej vyjednávacej pozície. Ani ona však nebude chránená neobmedzene, ak sa obmedzenia v oblasti Hormuzu predĺžia a tok ropy zostane narušený dlhší čas.
