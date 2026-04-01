Ťažba ropy v USA vzrástla na nové maximum 🚀

- Ťažba ropy v USA v roku 2025 vzrástla na rekordných 13,6 mil. barelov denne.
- Hlavným motorom rastu bol Permian, ktorý tvoril 48 % celkovej produkcie.
- Produkcia rástla aj napriek nižšiemu počtu vrtov a poklesu ceny WTI na 65 USD.
Ťažba ropy v Spojených štátoch v roku 2025 opäť rástla a vytvorila nové historické maximum. Podľa najnovšieho výhľadu dosiahla v priemere 13,6 milióna barelov denne, čo predstavuje medziročný rast o 3 %, teda o 350 tisíc barelov denne. Potvrdzuje sa tak, že americký ropný sektor dokáže zvyšovať produkciu aj v prostredí nižšej aktivity vrtov a slabších cien ropy.
Zdroj: EIA
Väčšina americkej ťažby ropy v roku 2025 pochádzala z pevninských štátov Lower 48, teda mimo Mexického zálivu a Aljašky. Tento región sa na celkovej produkcii podieľal približne 83 % a ťažil asi 11,3 milióna barelov denne. Napriek poklesu počtu aktívnych vrtov o 5 % a mierne nižšiemu počtu nových vrtov produkcia ďalej rástla, a to vďaka vyššej efektivite ťažby.
Zdroj: EIA
Kľúčovým motorom zostáva oblasť Permian, ktorá v roku 2025 zabezpečila 48 % celkovej americkej produkcie. Ťažba tu vzrástla o 280 tisíc barelov denne na 6,6 milióna barelov denne, takže práve tento región stál za väčšinou celkového rastu v USA. Podiel Permianu na americkej produkcii je dlhodobo dominantný a v posledných rokoch sa ďalej zvyšuje. Výrazne menšiu úlohu majú oblasti Eagle Ford a Bakken, z ktorých každá predstavuje približne 9 % domácej produkcie.
Rast celkovej ťažby v roku 2025 bol ťahaný predovšetkým novými vrtmi v pevninskej časti USA, zatiaľ čo staršie vrty mimo nových projektov vykazujú slabšiu dynamiku. Napriek poklesu ceny WTI z priemerných 77 USD za barel v roku 2024 na 65 USD v roku 2025 sektor ťažbu neznížil. Dôvodom sú predovšetkým nižšie nákladové hranice v najvýnosnejších oblastiach. V Permiane sa podľa prieskumu Dallas Fed pohybovala hranica návratnosti okolo 61 až 62 USD za barel, čo aj pri nižších cenách stále podporovalo pokračujúcu produkciu.
Stabilné zostali aj ďalšie dôležité regióny. Eagle Ford zvýšil ťažbu o 1,6 % na 1,2 milióna barelov denne, zatiaľ čo Bakken naopak mierne oslabil a klesol o 30 tisíc barelov denne, rovnako na 1,2 milióna barelov denne. Výraznejší príspevok prišiel aj z oblasti Mexického zálivu, kde produkcia vzrástla o 111 tisíc barelov denne na priemerných 1,9 milióna barelov denne. Pomohlo tomu spustenie piatich nových projektov, konkrétne Whale, Ballymore, Dover, Shenandoah a Leon-Castile.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.