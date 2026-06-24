SK Hynix mieri na Wall Street a chce získať 29 miliárd dolárov na AI boom 🚀

Spoločnosť SK Hynix plánuje získať až 29,4 miliardy USD prostredníctvom významného amerického listingu. Juhokórejský výrobca pamäťových čipov tak reaguje na mimoriadne silný dopyt po čipoch pre umelú inteligenciu, najmä po pamätiach HBM, ktoré sú kľúčové pre výstavbu dátových centier a trénovanie pokročilých AI modelov.
Podľa regulatorného oznámenia by firma chcela získať 45,45 bilióna wonov a obchodovanie sa má začať 10. júla. Ak by sa transakcia uskutočnila v plánovanom rozsahu, mohla by patriť medzi najväčšie akciové emisie v histórii. Pre SK Hynix by americký listing zároveň znamenal prístup k širšej základni globálnych investorov, podobne ako pri TSMC, ktorého americké ADR sa stalo veľmi obľúbeným nástrojom pre investorov stavajúcich na rast AI infraštruktúry.
SK Hynix patrí medzi najdôležitejších hráčov v oblasti high-bandwidth memory, teda pamätí s vysokou priepustnosťou. Tieto čipy predstavujú jedno z hlavných úzkych miest celej AI dodávateľskej siete. Vo štvrtom štvrťroku 2025 mala spoločnosť podľa uvedených dát kontrolovať 57 % globálneho trhu HBM podľa tržieb. Spolu so Samsungom a Micronom tak stojí v centre jedného z najrýchlejšie rastúcich segmentov polovodičového trhu.
Získané prostriedky chce spoločnosť použiť na rozšírenie výrobnej kapacity a nákup zariadení pre EUV litografiu, ktorá je nevyhnutná na výrobu pokročilých čipov. To je dôležité najmä preto, že dopyt po AI pamätiach výrazne prevyšuje ponuku a podľa niektorých analytikov môžu nedostatky v segmente HBM pretrvávať ešte niekoľko rokov.
Akcie SK Hynix v Soule tento rok prudko posilnili a vzrástli približne o 300 %. Trhová hodnota firmy tak prekročila hranicu 1 bilióna USD. Napriek tomu sa spoločnosť stále obchoduje s výraznou valuačnou zľavou voči niektorým globálnym konkurentom, najmä voči Micronu alebo TSMC. Americký listing by preto mohol pomôcť túto zľavu čiastočne znížiť a zvýšiť likviditu akcií medzi zahraničnými investormi.
Valuačná zľava SK Hynix a Samsungu voči polovodičovým konkurentom
Zdroj: Bloomberg
SK Hynix aj Samsung Electronics sa dlhodobo obchodujú za výrazne nižšie P/E násobky než TSMC, Micron alebo širší Philadelphia Semiconductor Index. Zatiaľ čo TSMC sa pohybuje blízko úrovne okolo 20-násobku ziskov a polovodičový index sa približuje až k oblasti 30-násobku, SK Hynix zostáva iba v nižších jednotkách. Samsung sa pohybuje mierne vyššie, ale stále výrazne pod hlavnými globálnymi porovnateľnými firmami. Tento rozdiel naznačuje, že trh síce oceňuje silnú pozíciu kórejských výrobcov v HBM, ale zároveň im zatiaľ nepriznáva rovnakú valuačnú prémiu ako americkým alebo taiwanským lídrom polovodičového sektora. Práve americký listing by mohol byť jedným z krokov, ako túto valuačnú medzeru postupne zmenšiť.
Investori však zároveň sledujú, či môže extrémne silná rastová fáza polovodičov pokračovať. Objavujú sa obavy, že časť pozitívnych očakávaní je už v cenách započítaná, a trh preto môže byť citlivý na správy o spomalení investícií alebo rozširovaní kapacity. Napriek tomu je samotný plán listingu pre SK Hynix skôr pozitívnym signálom, pretože firme môže zabezpečiť kapitál na ďalšie investície a posilniť jej postavenie v globálnom AI dodávateľskom reťazci.
Z pohľadu investorov ide o významnú udalosť nielen pre SK Hynix, ale pre celý polovodičový sektor. Ak bude dopyt po AI čipoch pokračovať, môžu z toho ťažiť výrobcovia pamätí, dodávatelia výrobného vybavenia aj firmy naviazané na dátovú infraštruktúru. Rizikom zostáva vysoké ocenenie časti sektora, cyklickosť pamäťového trhu a možnosť, že trh začne po prudkom raste vyberať zisky.
Graf SK Hynix (HY9H.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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