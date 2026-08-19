Stihne to Európa pred zimou?

Napriek lokálnym korekciám sa cena európskych futures na zemný plyn naďalej drží v jasnom uptrende. Aktuálne sa pohybuje okolo 63 EUR.
Z pohľadu technickej analýzy je kľúčovou cenovou úrovňou oblasť okolo 64 EUR. Trvalejšie prerazenie nad túto hranicu by zmenilo súčasnú technickú štruktúru trhu. Jedna z úrovní vyplývajúcich zo 161,8 % Fibonacciho projekcie sa nachádza približne 25 % nad súčasnou cenou. Zdroj: xStation5
Z fundamentálneho pohľadu teraz existuje niekoľko faktorov, ktoré podporujú ďalší rast cien, ale samy osebe ho nezaručujú.
Ponuková strana je zjavne napätá, napriek tomu však ani v súčasnom nepriaznivom prostredí nezostáva úplne bez reakcie.
Zdroj: Bloomberg Finance
Odhadovaná úroveň zásob klesla pod hornú hranicu sezónneho trendu a dostala sa na niekoľkoročné minimum. K dnešnému dňu sú európske zásobníky naplnené na najnižšiu úroveň za posledných 10 rokov, a to vrátane turbulentného obdobia rokov 2022 až 2023.
Podľa údajov Bloomberg sú európske zásobníky aktuálne naplnené približne na 61 %, zatiaľ čo sezónny priemer predstavuje okolo 71 %.
Zdroj: Bloomberg Finance
Zaujímavejšia je situácia v námornej preprave. Napriek februárovej blokáde Hormuzského prielivu a obmedzeniu dodávok od kľúčových producentov, ako je Katar, vzrástlo množstvo plynu prepravovaného po mori o niekoľko stoviek percent a v apríli dosiahlo niekoľkoročné maximum.
Situácia na strane ponuky však nie je jednoznačná.
Pri pohľade na údaje o dovoze je v auguste viditeľný výrazný rozdiel medzi Európou a zvyškom sveta. Dovoz do Indie, Egypta a na Taiwan klesol o 5 až 20 %. V Európe, predovšetkým vo Francúzsku, Holandsku a Španielsku, sa naopak dovoz drží na úrovniach z roku 2025 alebo ich dokonca prekračuje. Na strane ponuky potom okrem už spomínaného Kataru a ďalších krajín Perzského zálivu všetci významní producenti zemného plynu, napríklad Rusko, Austrália a USA, udržiavajú alebo zvyšujú produkciu.
Dôležité je, že rekordne nízke úrovne zásob neboli zaznamenané v rokoch 2022/2023, ale v období 2016/2017/2018, keď mimoriadne nízke teploty viedli k vyššej spotrebe. V praxi to znamená, že Európa má reálnu šancu vyhnúť sa nedostatku plynu aj prudkému rastu cien zo súčasných úrovní, ale iba za predpokladu, že priemerné zimné teploty zostanú v normálnom rozmedzí.
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