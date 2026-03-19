Striebro stráca 7,5 % 🚩 Zlato smeruje k najhoršiemu týždennému záveru od roku 1983

Trh s drahými kovmi zažil v posledných dňoch mimoriadne silný výpredaj. Zlato na týždennej báze stráca približne 10 % a smeruje k najhoršiemu týždňu od roku 1983, zatiaľ čo striebro dnes kleslo o viac ako 10 %, než sa odrazilo po „dotyku“ kľúčového supportu pri svojom 200-dňovom kĺzavom priemere.
- K tomuto výpredaju dochádza v čase zvýšenej geopolitickej neistoty a rastúcich rizík stagflácie, čo by za normálnych okolností podporovalo dopyt po bezpečných aktívach, najmä po zlate. Namiesto toho sa drahé kovy správajú skôr ako momentové aktíva a klesajú spolu s dlhopismi aj akciovými indexmi.
- Túto dynamiku možno spojiť so zmenou očakávaní v súvislosti s politikou Federálneho rezervného systému. Očakávania zníženia sadzieb sa posúvajú až na jeseň, čo podporuje americký dolár aj výnosy štátnych dlhopisov. Zároveň prudký rast cien ropy posilňuje názor, že centrálne banky vrátane Fedu zostanú pri uvoľňovaní menovej politiky opatrné pre pretrvávajúce inflačné riziká.
Grafy SILVER a GOLD (D1)
Striebro zastavilo pokles po dosiahnutí EMA200 (červená línia), pričom dnešná denná sviečka ukazuje čoraz dlhší spodný knot, čo naznačuje dopyt na týchto úrovniach. Vzhľadom na výrazné priemyselné využitie však môže striebro zostať citlivejšie na prípadný ropný šok, ktorý by mohol spomaliť globálnu ekonomiku a tým aj priemyselný dopyt.
Zdroj: xStation5
Pri zlate cena reagovala na support na EMA200 (červená línia) aj v predchádzajúcej výpredajovej zóne z konca januára a začiatku februára, teda v oblasti okolo 4 500 USD za uncu. Odraz zo súčasných úrovní by mohol otvoriť cestu k testu 5 000 USD za uncu, zatiaľ čo hlbšia korekcia by mohla stiahnuť cenu bližšie k 4 000 USD, kde boli na jeseň 2025 viditeľné silné cenové reakcie.
Zdroj: xStation5
