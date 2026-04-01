Americký plyn prekvapil rekordmi: ťažba aj export ďalej rastú 🔥

- Suchá produkcia plynu v USA vzrástla na 108,6 Bcf denne, najviac za január od roku 1973.
- Domáca spotreba klesla o 3,3 %, napriek tomu zostala historicky veľmi silná.
- Čistý export dosiahol rekordných 15,9 Bcf denne.
- LNG export vzrástol o 29,9 % a potvrdil silnejúcu úlohu USA na svetovom trhu.
- Suchá produkcia plynu v USA vzrástla na 108,6 Bcf denne, najviac za január od roku 1973.
- Domáca spotreba klesla o 3,3 %, napriek tomu zostala historicky veľmi silná.
- Čistý export dosiahol rekordných 15,9 Bcf denne.
- LNG export vzrástol o 29,9 % a potvrdil silnejúcu úlohu USA na svetovom trhu.
Americký trh so zemným plynom vstúpil do roku 2026 vo veľmi silnej kondícii. Podľa januárových dát vzrástla suchá produkcia plynu medziročne už jedenásty mesiac po sebe a dosiahla objem 3 366 miliárd kubických stôp, teda 108,6 Bcf denne. To predstavuje medziročný rast o 4,0 % oproti januáru 2025. Zároveň ide o najvyššiu januárovú dennú produkciu od roku 1973, čo potvrdzuje pokračujúcu expanziu amerického plynárenského sektora.
Rástla aj hrubá ťažba, ktorá v januári dosiahla 4 092 Bcf, respektíve 132,0 Bcf denne. Aj tu išlo o medziročný nárast o 4,0 % a zároveň o najsilnejšie januárové tempo od roku 1980. Na strane ponuky tak trh ukazuje vysokú odolnosť a schopnosť navyšovať objemy aj pri vysokej porovnávacej základni.
Spotreba plynu naopak mierne oslabila. Celková domáca spotreba dosiahla 3 794 Bcf, teda 122,4 Bcf denne, čo znamená medziročný pokles o 3,3 %. Napriek tomu zostala na historicky veľmi vysokých úrovniach a išlo o druhú najvyššiu januárovú dennú spotrebu od roku 2001. Pokles sa prejavil vo všetkých štyroch hlavných spotrebiteľských segmentoch:
- V rezidenčnom sektore dodávky klesli na 31,5 Bcf denne, čo je medziročne o 5,9 % menej.
- Komerčný sektor odobral 19,0 Bcf denne, teda o 3,4 % menej než pred rokom, aj tak však išlo o druhé najsilnejšie januárové tempo od roku 1973.
- Priemyselné dodávky dosiahli 26,2 Bcf denne a klesli o 1,9 %, napriek tomu aj tu zostali na druhej najvyššej januárovej úrovni od roku 2001.
- Výroba elektriny spotrebovala 35,3 Bcf denne, čo znamenalo pokles o 2,8 %.
Veľmi silný obraz však priniesol zahraničný obchod. Čistý export zemného plynu dosiahol v januári 494 Bcf, teda 15,9 Bcf denne, čo je najvyššia januárová hodnota od začiatku sledovania v roku 1973. Spojené štáty tak exportovali približne 2,5-krát viac plynu, než doviezli. Celkový export vzrástol na 26,9 Bcf denne, medziročne o 20,0 %, a aj tu išlo o rekordné januárové tempo.
Výrazne sa darilo aj LNG. Spojené štáty v januári 2026 vyvážali 17,4 Bcf denne skvapalneného zemného plynu do 29 krajín, pričom denné tempo LNG exportu bolo medziročne vyššie o 29,9 %. To potvrdzuje, že práve zahraničný dopyt zostáva jedným z hlavných motorov amerického plynárenského trhu.
Z pohľadu investorov dáta ukazujú na veľmi silnú ponukovú základňu, ale zároveň aj na pokračujúci význam exportného príbehu. Domáca spotreba síce medziročne mierne klesla, sektor však naďalej ťaží z rekordnej produkcie a rastúceho významu USA na globálnom trhu so zemným plynom.
Graf NATGAS (H4)
Cena zemného plynu sa aktuálne pohybuje okolo 2,858 USD a drží sa tesne nad dôležitou supportnou zónou v oblasti 2,83–2,85 USD. Trh sa zároveň nachádza pod EMA 50 na úrovni 2,932 USD aj pod SMA 100 na hodnote 3,015 USD, čo potvrdzuje prevahu predajcov a pokračujúce medvedie technické nastavenie v strednodobom horizonte. Vývoj v posledných dňoch ukazuje, že každé rastové nadechnutie bolo zatiaľ len krátkodobé a cena nedokázala udržať pohyb nad kĺzavými priemermi. Práve oblasť okolo 2,93 USD teraz predstavuje najbližšiu rezistenciu, zatiaľ čo pásmo okolo 3,01 USD je ešte významnejšou bariérou pre prípadné obratové scenáre. Kým zostane zemný plyn pod týmito úrovňami, trh bude naďalej pôsobiť slabo.
Zdroj: xStation5
