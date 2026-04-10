Trh vyhliada víkendové rokovania medzi USA a Iránom 👀

- USA tlačia na obmedzenie izraelských útokov v Libanone, aby nenarušili víkendové rokovania s Iránom.
- Irán chce pri rokovaniach kompenzáciu za škody a zachovanie kontroly nad Hormuzským prielivom.
- Výsledky víkendových rokovaní budú kľúčové pre ďalší vývoj trhu.
Pozornosť investorov smeruje najmä na vývoj mierových rokovaní medzi USA a Iránom. Spojené štáty chcú zabrániť tomu, aby izraelské útoky v Libanone narušili víkendové rokovania s Iránom. Prezident Donald Trump požiadal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby obmedzil útoky, ktoré by mohli ohroziť krehké prímerie. Izrael vo štvrtok uviedol, že začne priame rokovania s Libanonom po tom, čo Trump apeloval na Netanjahua, aby došlo k upokojeniu situácie.
Libanonskí predstavitelia uviedli, že chcú rokovania vedúce k trvalému mieru, najskôr však usilujú o okamžité prerušenie izraelských útokov, ktorých intenzita sa po oznámení prímeria medzi USA a Iránom počas stredy zvýšila. Až doteraz Trumpova administratíva od Izraela nepožadovala, aby zmiernil svoje útoky proti Hizballáhu, ktorý je v Libanone podporovaný Iránom.
Trump sa obáva, že boje by mohli narušiť prímerie aj snahy o otvorenie Hormuzského prielivu. Irán aj Pakistan, kde sa majú rokovania uskutočniť, upozorňovali, že izraelská vojna v Libanone prímerie porušuje.
Izrael v stredu vykonal prekvapivý útok na Libanon len niekoľko hodín po tom, čo Trump oznámil prímerie. Izraelská armáda spustila približne 100 takmer súbežných úderov, pri ktorých bolo podľa libanonského ministerstva zdravotníctva zabitých viac ako 300 ľudí. Séria úderov zničila obytné budovy vo štvrtiach mimo tradičných bášt Hizballáhu, ktoré boli doteraz konfliktu prevažne ušetrené.
Spojené štáty a Irán zároveň vstupujú do sobotných rokovaní s výrazne odlišnými požiadavkami aj rozdielnym pohľadom na šancu na dosiahnutie dohody. Trump uviedol, že verí v možnosť dosiahnutia dohody. Nový iránsky najvyšší vodca Mojtaba Chameneí však vo štvrtok uviedol, že Irán bude požadovať kompenzáciu za škody spôsobené počas päťtýždňovej vojny s USA a že si chce ponechať kontrolu nad Hormuzským prielivom, ktorým prechádza približne pätina svetovej ropy.
Ropa Brent aj americká ropa WTI po oznámení prímeria výrazne klesli pod hranicu 100 USD a stále sa pod touto úrovňou držia. Brent sa prepadol zo 110 USD až k 90 USD, zatiaľ čo WTI oslabila zo 115 USD rovnako k 90 USD. V súčasnosti sa ceny ropy opäť pohybujú v blízkosti 100 USD, pričom Brent sa obchoduje za 96 USD a WTI za 98 USD. Výsledky sobotných rokovaní tak budú zásadné pre ďalší vývoj nielen na rope, ale aj na celom trhu.
Graf OIL (H1)
Graf OIL.WTI (H1)
Zdroj: xStation05
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.